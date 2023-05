Instituto Myra Eliane inaugura o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, nesta sexta (25)

O Instituto Myra Eliane expande suas atividades em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com a inauguração, nesta sexta-feira (26), de um novo equipamento vinculado ao instituto, o Espaço Cultural Arandu.

O lugar será aberto com uma exposição chamada 'Praia e Capital', de autoria do artista Diego de Santos e curadoria de Lucas Dilacerda, ambos cearenses.

"Nosso intuito é oferecer atividades culturais gratuitas à população local, com uma programação intensa e sempre enriquecedora. Iniciar as ações com a excelente mostra 'Praia e Capital' representa isso", comenta o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Esse será o segundo equipamento cultural do Myra Eliane na cidade. O primeiro, o Memorial Edson Queiroz, foi inaugurado em 2021, em Cascavel.

Inspiração indígena

O nome do espaço foi inspirado na palavra indígena "arandu", cujos vários significados podem ser sintetizados em "sabedoria", o que casa com o objetivo de promover saberes artísticos e culturais, bem como o acesso gratuito a esses conhecimentos.

Praia e Capital

A exposição 'Praia e Capital' tem visitação gratuita e fica aberta ao público de 29 de maio a 26 de junho, de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h.

A mostra aborda o tema da moradia a partir da ráfia que compõe os tradicionais anúncios publicitários de empreendimentos imobiliários, ampliando a reflexão para os impactos da expansão imobiliária nos modos de vida tradicionais dos povos do mar.

Legenda: Estão em exibição mais de 30 obras, em diversas linguagens, como pintura, escultura, fotografia, vídeo, instalação, colagem e intervenção urbana Foto: Divulgação

Estão em exibição no espaço mais de 30 obras, em diversas linguagens, como pintura, escultura, fotografia, vídeo, instalação, colagem e intervenção urbana, produzidas entre 2020 e 2023, pelo artista Diego de Santos.

"O que me chamou atenção desde o início foi a contaminação, que também perpassa a ideia de crescimento acelerado. As faixas estão por toda parte", conta Diego. O artista destaca ainda que, devido à especulação imobiliária, há um processo de "desligamento dessa população" originária com suas tradições. "A exposição é um desdobramento dessa força de resistência do vento, materializada aqui nessas obras", acrescenta o curador, Lucas Dilacerda.

Serviço

Inauguração do Espaço Cultural Arandu e abertura da exposição 'Praia e capital'

Data: 26 de maio (sexta-feira)

Horário: 16h (para convidados)

Local: Espaço Cultural Arandu, Rua Pedestre 1A (Rua Central), s/n, Bairro Esplanada do Araturi. Caucaia (CE)

Período da exposição aberta ao público: 29/05 a 26/06, de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h

Visitação gratuita

Telefone de contato: (85) 99916.3103

Agendamento de grupos: cenfor.coordenacao@myraeliane.org