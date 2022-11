Memorial Edson Queiroz celebra um ano de funcionamento com programação especial; confira

O Memorial Edson Queiroz, localizado em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, comemora, neste mês, um ano de funcionamento. O momento será marcado por uma programação especial nesta segunda-feira (7), que inclui apresentação teatral, roda de conversa e lançamento de exposição fotográfica.

O equipamento cultural, gerido pelo Instituto Myra Eliane (IME), já soma quase quatro mil visitas de pessoas do Norte ao Sul do País e até mesmo de outros países.

Neto de Edson Queiroz e responsável pelo memorial, o presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, lembra que a ideia do equipamento é eternizar os feitos do avô na terra onde ele nasceu e se desenvolveu como grande benfeitor.

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane e responsável pelo Memorial Edson Queiroz Tudo foi construído com muito afeto e com muito amor em cada detalhe. E o nosso desejo é que o Memorial Edson Queiroz continue sendo esse ponto turístico e ponto de formação dos habitantes do município".

Legenda: Igor Queiroz é presidente do Instituto Myra Eliane, que gere o equipamento cultural. Ele também é neto de Edson Queiroz. Foto: LC Moreira

Programação

A programação de aniversário do memorial começa na manhã de segunda (7), com apresentação de esquete teatral às crianças de Cascavel e roda de conversa sobre a vida e a obra do industrial Edson Queiroz.

Às 18 horas desse mesmo dia, será realizada uma missa comemorativa na Igreja Matriz da cidade, seguida de um coquetel e lançamento da exposição fotográfica 'Cascavel Memórias', do fotógrafo Jailton Costa.

Também haverá uma contação de histórias de quem conheceu e conviveu com o empresário cascavelense, hoje mundialmente reconhecido como uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina pelo legado de valor do seu conglomerado empresarial diversificado de marcas, produtos e serviços.

Serviço

O Memorial Edson Queiroz funciona em parceria com a Prefeitura de Cascavel. Ele abre de terça a sexta-feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e, aos domingos, das 9h às 12h e das 17h às 20h. A entrada é gratuita.

Localização: Praça Nossa Senhora do Ó, Centro, Cascavel-CE

Visitação: terça a sexta-feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e, aos domingos, das 9h às 12h e das 17h às 20h.

Entrada: Gratuita

Mais informações: www.memorialedsonqueiroz.com.br