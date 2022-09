Biografia do industrial Edson Queiroz é lançada em Fortaleza e revela o homem à frente do seu tempo

A vida do industrial Edson Queiroz (1925-1982) é imortalizada em livro. De autoria do jornalista e escritor Lira Neto, a obra “Edson Queiroz – Uma Biografia” foi oficialmente lançada, na noite dessa quinta-feira (8), durante solenidade realizada na Universidade de Fortaleza.

O auditório localizado na biblioteca da instituição recebeu um público numeroso. Autoridades políticas, empresários, intelectuais, pesquisadores e representantes dos mais diferentes segmentos da sociedade compareceram ao lançamento, como a governadora, Izolda Cela, o ex-governador, Lúcio Alcântara, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, e a presidente do Tribunal de Justiça, Maria Nailde Pinheiro.

O evento reuniu familiares e também contou com participação de Lira Neto. A apresentação da obra foi realizada pela escritora Socorro Acioli. A data escolhida para o lançamento é simbólica na trajetória do biografado. Marca o aniversário de casamento de Edson e Yolanda Queiroz (1928-2016), realizado em 1945.

Ainda no espaço, era possível adquirir um exemplar do livro. A camerata da Unifor trouxe temas clássicos que abrilhantou o encontro do público. A biografia continuará à venda em sites como Amazon, Americanas, bem como livrarias físicas.

Lembranças e história

Para a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, a obra foi capaz de estabelecer um resgate único e fazer a família reviver momentos e sentimentos. Ela agradeceu à equipe de pesquisa, ao autor, Lira Neto, e às pessoas entrevistadas para o trabalho.

A ideia inicial era lançar o livro em 2020, mas, com as dificuldades dos últimos dois anos de pandemia, o livro escolheu seu tempo. "Comemoramos 70 anos do grupo e 50 anos da Fundação Edson Queiroz. Minha admiração por ele cresce a cada dia. E se intensifica mais ainda com essa biografia", compartilhou Lenise.

A obra, segundo ela, adentra inúmeros aspectos da personalidade e da vida de Edson Queiroz: "Viajava em navios cargueiros, em cidades distantes do Brasil. Fazia mergulhos no antigo porto de Fortaleza, sempre tirando novas ideias para o novo desafio. Um empreendedor como poucos", detalhou.

"Algo importante nele era querer o bem de todos os amigos de trabalho. Ele falava que o negócio é bom quando todas as pessoas envolvidas estão felizes", contextualizou.

"Aprendemos com ele. É gratificante se envolver com o bem-estar dos outros. Ele é um cometa no céu que ilumina nossas vidas" finalizou Lenise.

Legenda: Lira Neto conversou com a escritora Socorro Acioli no lançamento de “Edson Queiroz – Uma Biografia”, nesta quinta-feira (8) Foto: Kid Jr.

Pesquisa sobre Edson Queiroz

Lira Neto explicou que a narrativa do livro acompanha aspectos especiais da jornada de Edson Queiroz. Do menino de Cascavel ao industrial reconhecido internacionalmente. É este personagem que é revelado nas páginas de "Edson Queiroz- Uma Biografia".

"A biografia deve fazer o leitor entrar no livro, ver o que o personagem está vendo", defendeu. "Queria mostrar esse Edson Queiroz para o público", resumiu.

A pesquisa exigente e o contato com arquivos raros e únicos da família ajudaram no processo de costura dessa história repleta de vivacidade. "Não escrevo biografia para santificar ninguém. Agradeço à família por dar liberdade de escrever, adentrando as contradições e ambiguidades. Isso está no livro. Ele é um homen como nós, falível, humano. Mas, um cearense típico", detalhou o jornalista e escritor.

Legenda: Lira Neto autografou livros durante a noite de lançamento Foto: Kid Jr.

"Escrever esse livro foi um reencontro com minha gente, com minha terra. Ele tinha o tino singular para os negócios, mas não deixou de ser irreverente. Dessa saudável molecagem cearense".

A capacidade de se reinventar e imaginar soluções para o futuro, em todas as áreas, era uma das características de excelência do biografado. "Ele tinha a capacidade de leitura de cenários. De pensar o futuro. Imagina uma época em que todos cozinhavam a lenha, ele se mete a vender botijão de gás", situa Lira Neto.

Páginas da História

A publicação mergulha na trajetória do empresário cearense que morreu há 40 anos, vítima de um acidente aéreo. Para atingir o objetivo, Lira Neto pesquisou documentos do acervo familiar e empresarial, incluindo cartas e escritos pessoais. Outro substancial aporte foi estudar jornais, revistas de época, filmes, arquivos de áudio e fotografias.

Um trabalho literário de fôlego, cujo desafio é decifrar o cearense considerado um homem à frente do seu tempo. Ao longo de 16 capítulos, Lira Neto ilumina a infância, o momento onde os pais Genésio e Cordélia se mudam de Cascavel para a capital cearense, o encontro com Yolanda e o início da jornada como empresário de sucesso.

“Edson Queiroz – Uma Biografia” apresenta a mente por detrás dos negócios e como o legado deste cearense permanece enquanto referência nacional nos ramos de energia, alimentos, bebidas, eletrodomésticos, comunicação, agropecuária e incorporação imobiliária.

Estão na obra fatos importantes da história econômica do Ceará nas últimas décadas. Aos 26 anos, Edson Queiroz adquiriu uma distribuidora de gás de cozinha em Fortaleza. Em 1959, abriu uma rede de lojas de eletrodomésticos e inaugurou o primeiro terminal oceânico de gás do Nordeste. Setenta anos depois, a Nacional Gás continua uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil.

Nos anos seguintes, o empresário adquiriu a Rádio Verdes Mares AM, a Indaiá, fundou a Esmaltec e a Universidade de Fortaleza, a primeira instituição privada de ensino superior do Ceará. O fundador do Grupo Edson Queiroz esteve à frente dos negócios até 1982.

Com a morte precoce, a empresa passou a ser gerida pela esposa, Yolanda Queiroz, e posteriormente pelos filhos, Airton Queiroz e Edson Filho. As filhas continuaram prosperando os negócios da família e hoje já estão na terceira geração.

Um contador de histórias

Natural de Fortaleza, Lira Neto é jornalista e escritor. Publicou, entre outras obras, “Padre Cícero: Poder, fé e guerra no sertão” (2009), a trilogia “Getúlio” (2012-14), “Uma história do samba: As origens” (2017) e “Castello: A marcha para a ditadura”, reeditado em 2019.

As obras mais recentes são “Arrancados da Terra” (2021) e “A vacina sem revolta” (2022). Reconhecido por desbravar as biografias de brasileiros históricos, o cearense ganhou o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (2014) e venceu o Prêmio Jabuti em quatro ocasiões.

