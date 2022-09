Captei: A esperada biografia de Edson Queiroz é lançada na Unifor

Na quinta, 08, em solenidade no Auditório da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza, mantida pela Fundação Edson Queiroz, foi o ponto de encontro de familiares, amigos, estudantes, professores, intelectuais, empresários, imprensa e convidados para o tão esperado lançamento da biografia do fundador de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, Edson Queiroz.

Legenda: Família Queiroz com Lira Neto e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

A Presidente da Fundação Edson Queiroz e filha do industrial, Lenise Queiroz Rocha, em breves e emocionadas palavras, trouxe um discurso de agradecimentos e boas memórias de um pai com presença tão viva.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

"O livro escolheu seu tempo para ser lançado. O dia é iluminado. É o dia que Yolanda e Edson uniram-se em matrimônio e o ano é o que o Grupo Edson Queiroz comemora os 50 anos da Fundação Edson Queiroz. Exatos 40 anos do acidente que o levou precocemente. Minha admiração por ele, cresce a cada dia e, mais ainda, intensificada por essa biografia. Meu pai era um homem otimista, viveu intensamente no uso dos talentos e graças que recebeu. Um empreendedor como poucos nesse mundão de meu Deus"

Em seguida, Socorro Acioli fez a apresentação e a entrevista com o autor da obra, Lira Neto.

Legenda: Socorro Acioli e Lira Neto Foto: LC Moreira

Lira Neto perpassa as fases da vida de Edson em 16 capítulos, após um processo de pesquisa por cerca de um ano e meio. O autor faz um pacto de veracidade com o leitor. Mostra os "pulos do gato" que fizeram o empreendedor, Edson, dar a tal "virada de chave". Conta curiosidades da jornada de um homem predestinado a ser "herói", mas que, para ganhar o título, teve que ser otimista, perseverante e com um "faro" apontado para o futuro.

O autor diz que a vida de Edson Queiroz pareceu estar toda roterizada para o sucesso e isso não quer dizer que não houveram dificuldades. Tudo era a forma de como ele os enfrentava.

Legenda: Lira Neto Foto: LC Moreira

“Biografar Edson Queiroz, para mim, representou um reencontro com a história de minha terra e de minha gente. Ele era, essencialmente, um cearense. Nele, conviviam o arrojo e o senso de humor, a ousadia e a irreverência”, conta o autor.

Legenda: Socorro Acioli, Lira Neto e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Curiosidades, momentos em família, trouxeram a noite de lançamento um daqueles instantes mais interessantes que pude vivenciar. Fiz uma leitura do cenário...O auditório ficou preso no bate-papo de Lira e Socorro. Vi o tempo voltar para alguns familiares. Lágrimas rolarem em rostos sorrindo. Percebi que, para alguns, a saudade chegou bem juntinho. Foi lindo. Emocionante.

O evento foi concorridíssimo! Longa fila para o autógrafo do autor que narra a vida de um homem a frente do seu tempo. "Edson Queiroz, uma biografia", escrito por Lira Neto, é leitura obrigatória para quem quer ter uma lição de dignidade e trabalho. Quem quer conhecer um homem, como bem disse a filha Lenise, "daqueles poucos empreendedores desse mundão de meu Deus"

Legenda: Auditório da Biblioteca da Unifor Foto: LC Moreira

