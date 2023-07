Taça Fares Lopes: Pacajus goleia Guarani de Juazeiro por 12 a 0

Na tarde desta quarta-feira (26), Pacajus e Guarani de Juazeiro se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos da Taça Fares Lopes 2023. Com apenas nove jogadores em campo, a equipe do Cariri não foi páreo para o Cacique do Vale do Caju, que goleou por 12 a 0.

Mesmo sem ter o número total para completar o time inicial, o Leão do Mercado entrou em campo para evitar sofrer uma derrota por WO e, posteriormente, alguma possível punição por parte da Federação Cearense de Futebol. Vale lembrar que o Guarany de Sobral foi excluído da Taça Fares Lopes após duas derrotas por WO e, consequentemente, suspenso de todas as competições organizadas pela FCF por dois anos.

A partida, que foi realizada no Estádio Inaldão, em Barbalha, terminou antes mesmo dos 45 minutos do segundo tempo. Aos 37, o árbitro Wanderson Marques finalizou o duelo em virtude do Guarani não ter mais o número mínimo de atletas (sete jogadores) para dar prosseguimento ao jogo, já que alguns deles se machucaram e saíram de campo.

Com o resultado e a derrota do Fortaleza para o Iguatu por 2 a 1, o Pacajus confirmou sua classificação na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos em três jogos. O Azulão passou na liderança da chave com 100% de aproveitamento: três vitórias em três partidas.