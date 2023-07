FCF suspende Guarany de Sobral de todas as suas competições por dois anos; entenda

A situação financeira do Guarany de Sobral é extremamente complicada e deve piorar ainda mais. O clube sobralense foi excluído, nesta sexta-feira (14), da Taça Fares Lopes após duas derrotas por WO e, consequentemente, suspenso de todas as competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol por dois anos. Seguindo o regulamento, a FCF ainda aplicou uma multa financeira de R$ 20 mil ao Bugre.

A decisão foi tomada em virtude da reincidência da equipe de Sobral, já que o time não viajou para enfrentar o Icasa na estreia da Fares Lopes e não conseguiu encarar o Atlético Cearense, no Estádio do Junco, por problemas de logística. Após a partida o presidente do clube, Marcos Maciel, se pronunciou nas redes sociais.

A FCF fez valer o artigo 58 do seu Regulamento Geral de Competições (RGC), que afirma: "Caso uma equipe abandone competição sob coordenação técnica da FCF, estará automaticamente suspensa administrativamente durante 2 (dois) anos de qualquer outra competição coordenada pela FCF, além da pena pecuniária concomitante no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)".

A punição é válida tanto para a equipe profissional quanto para as categorias de base. A equipe Sub-20 do Guarany, que estava na disputa do Campeonato Cearense da categoria, também terá todas as suas partidas suspensas e receberá WO nos jogos da competição.

Vale lembrar que, além da suspensão, o time sobralense, que disputou a segunda divisão estadual em 2023, retornará na terceira divisão estadual após o término da punição.

CRISE FINANCEIRA

Pouco antes do início da Fares Lopes, há cerca de um mês, o presidente Marcos Maciel falou sobre o momento do clube, em uma entrevista ao programa Show do Esporte, da Verdinha FM. O clube vivia uma situação complicada com seus funcionários tendo quatro meses de salários atrasados.