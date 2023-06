Guarany de Sobral suspende atividades por falta de recursos financeiros

A diretoria do Guarany Sporting Club informou, na manhã desta segunda-feira (12), que todas as atividades do clube estão suspensas por tempo indeterminado. Essa decisão foi tomada em decorrência da grave crise financeira que vive o clube sobralense. O Guarany teve o repasse de seu principal apoiador bloqueado pela Justiça e isso tem atrasado o pagamento dos colaboradores do time.

Os treinos do Sub-20, que disputa o Campeonato Cearense, também estão suspensos até o problema ser solucionado. Caso o imbróglio não se resolva, o Guarany de Sobral pensa em abandonar o torneio estadual. Com isso, o time tem como punição a proibição de participar da Taça Fares Lopes, algo que aumentaria ainda mais a crise no clube.

Como efeito, caso não participe da Taça Fares Lopes, o Guarany pode ser suspenso de campeonatos oficiais por, pelo menos, dois anos.

Veja abaixo o comunicado oficial do clube

Crise sem precedentes

Fundado em 1938, está é uma das maiores crises que o time de Sobral já passou. Com 84 anos de fundação, o Cacique do Vale foi o primeiro clube cearense a conquistar um título de uma competição nacional, o Brasileirão Série D de 2010.

Em 2016 e 2021, o Guarany participou da Copa do Brasil. Atualmente ele está na segunda divisão do Campeonato Cearense.