Internacional renova contrato com ex-atleta da base do Ceará até 2025

Lucca Holanda, jogador cearense de 20 anos, defende as cores do Internacional desde 2020. O atacante, natural de Fortaleza, tem passagens pelas categorias de base do Ceará, onde jogou por duas temporadas, e agora teve contrato renovado com o Colorado até dezembro de 2025.

"Primeiramente, estou muito feliz, graças a Deus, por essa oportunidade. Foi o clube que me acolheu desde cedo, desde que eu cheguei no Sub-17 e estou aí até hoje. Estou muito feliz de renovar com esse grande clube mundial e vamos por mais. Sempre melhorando e buscando a evolução", comentou o jogador sobre a renovação.

Legenda: Lucca Holanda defende as cores do Internacional desde 2020 Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

TRAJETÓRIA

No Ceará, Lucca foi artilheiro e campeão de duas competições em 2018, 4ª Copa Água Branca de Futebol de Base Sub-15, disputada no Piauí, e da Copa Carpina Sub-16, realizada em Pernambuco.

No Internacional, Lucca iniciou nas categorias de base, com destaque para a temporada de 2022. Neste ano o atacante ainda atuava no Sub-20, quando esteve em campo em 39 oportunidades, marcou 23 gols e deu uma assistência.

Lucca foi integrado à equipe principal do Colorado no começo de 2023. Em 18 jogos, o atacante marcou um gol e participou de outros importantes na Libertadores deste ano.

CEARÁ GANHA COM POSSÍVEL VENDA?

O jogador foi vendido ao Internacional em 2021 por R$ 1,2 milhão e o clube gaúcho adquiriu 60% dos direitos do jogador. Com isso, o clube formador do atleta, Ceará, ainda tem 40% dos direitos do atacante e em uma possível negociação pelo Colorado, Lucca pode render mais dinheiro ao Alvinegro.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto