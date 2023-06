Na Série B, Ceará tem média de público superior à maioria dos times da Série A; veja ranking

O Ceará tem uma das maiores médias de público pagante dentre todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Apesar de disputar a Série B, o clube supera 17 times da Série A no quesito e mostra a força da torcida alvinegra na Arena Castelão. O levantamento é feito pelo perfil Ranking CBF.

Ao todo, a média do time cearense é de 38.526. O número considera as partidas contra Chapecoense (41.153) e CRB (35.898), as únicas em que comercializou ingressos por conta da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nas rodadas iniciais do torneio nacional.

Na Série B, o Vovô detém o recorde absoluto de público. Ao incluir os participantes da Série A, a média alvinegra é inferior apenas que Flamengo (50.676), São Paulo (47.482) e Coritnhians (38.655).

No ranking geral, o Fortaleza, por exemplo, é o 7º colocado, com cinco jogos e média de 35.848, mesmo índice do Bahia. No fim, o recorte é de um clube de massa que tem a torcida como um trunfo.

A péssima campanha como mandante é o contraponto da análise. Até o momento, foram duas vitórias e quatro derrotas, com aproveitamento de 33,3%. A falta de resultados em casa impacta diretamente na 7ª posição, com 19, ainda fora do G-4. É fato: a torcida tem feito a sua parte, falta a resposta do time.

Maiores médias de pagantes do Campeonato Brasileiro

Flamengo (Série A): 50.676 em 5 jogos São Paulo (Série A): 47.482 em 4 jogos Corinthians (Série A): 38.655 em 5 jogos Ceará (Série B): 38.526 em 2 jogos Palmeiras (Série A): 37.376 em 5 jogos Bahia (Série A): 35.848 em 5 jogos Fortaleza (Série A): 35.848 em 5 jogos Vasco (Série A): 34.007 em 4 jogos Fluminense (Série A): 33.810 em 4 jogos Atlético-MG (Série A): 29.500 em 5 jogos