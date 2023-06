Ceará x CRB: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de entrar no G4 da Série B, o Ceará recebe o CRB, neste sábado (10), às 19h30, pela 12ª rodada da competição. O Alvinegro tenta melhorar o retrospecto como mandante. A expectativa é de grande público na Arena Castelão, na capital cearense.

O Vozão ganhou e não tomou nenhum gol nos dois últimos jogos pela Série B. Fora de casa, o time de Barroca venceu o Atlético-GO por 3 a 0, no estádio Antônio Accioly. O resultado deixou a equipe na 7ª colocação, com 19 pontos, um a menos que o Sport, que fecha o G4.

Do outro lado tem um CRB que está em 14º, com 11 pontos e, assim como o Alvinegro de Porangabuçu, faz um campeonato de recuperação. O time alagoano vem de duas vitórias seguidas na competição. Na quarta-feira, o Galo da Pajuçara venceu o Mirassol por 2 a 0, no estádio Rei Pelé.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92.5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

O treinador Eduardo Barroca terá quatro retornos para encarar o CRB. Caíque Gonçalves, Danilo Barcelos, Richardson e William Maranhão voltam a ser opções depois de cumprirem suspensão contra o Atlético-GO

O zagueiro Luiz Otávio e o lateral-direito Michel Macêdo iniciaram o período de transição, mas devem ficar de fora neste sábado. Além deles, o lateral-esquerdo William Formiga segue tratamento de entorse no tornozelo no departamento médico.

Realizado o último treino antes do nosso próximo desafio! BORA, VOZÃOOOO ⚫️⚪️



📸: Felipe Santos / Ceará SC #CearáSC pic.twitter.com/3QA1ceMR2f — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) June 9, 2023

O Alvirrubro alagoano vem com problemas no meio e no ataque. O treinador Daniel Paulista não pode contar com o meia Auremir, nem com os atacantes Anselmo Ramon, Copete e Mike, que estão lesionados. Ao contrário desses, Hyuri se recuperou, embarcou para a capital cearense e é uma opção para a equipe.

A dúvida do técnico do CRB é se atua com três defensores atrás ou três meias de marcação no meio-campo. A vaga em aberto seria disputada entre o zagueiro Saimon e o volante Falcão. Daniel Paulista varia seu time de acordo com o adversário.

PREPARAÇÃO FINALIZADA! ✅



O nosso elenco finalizou na tarde de hoje, no CT do Fortaleza, a preparação para o jogo de amanhã contra o Ceará, pelo @BrasileiraoB



Avante, Regatas! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#CRBOficial #SejaSocioGaloFiel #AvanteRegatas pic.twitter.com/gIBsI19tlE — CRB 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@CRBoficial) June 9, 2023

ARTILHEIROS DO VOZÃO

Na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO brilharam as estrelas dos três artilheiros do Ceará no ano. Erick soma agora 12 gols, seguido por Vitor Gabriel, com 11, e Guilherme Castilho, que tem 10 tentos assinalados. Os dois primeiros devem ser titulares contra o time alagoano, ao contrário do camisa 99, que perdeu espaço.

No Brasileiro Série B, Vitor Gabriel e Erick lideram a artilharia com quatro gols, cada. Logo atrás vem o Nícolas (2 gols), Jean Carlos (2 gols) e William Maranhão (1 gol).

RETROSPECTO DENTRO DE CASA

A história do Alvinegro como mandante distorce quando o time atua fora de casa. Até aqui foram cinco jogos, com duas vitórias, contra Tombense e Chapecoense, e três derrotas, diante de Guarani, Vitória e Novorizontino. O Ceará marcou quatro gols e sofreu oito quando atuou no PV ou na Arena Castelão.

Legenda: Na última partida em casa, com mais de 41 mil torcedores, o Ceará aplicou 2 a 0 em cima da Chapecoense Foto: Kid Júnior /SVM

Com base apenas nos dados dentro de casa, a equipe de Porangabuçu estaria na 15ª colocação com seis pontos somados. O último jogo contou com mais de 41 mil torcedores no Gigante da Boa Vista, quando o Ceará aplicou 2 a 0 para cima da Chapecoense.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

O duelo logo mais na Arena Castelão marca o 36º encontro entre os times. O Ceará venceu em 14 oportunidades, contra 8 triunfos do CRB, além de 13 empates. O último confronto aconteceu pela Copa do Nordeste, quando ficaram no 1 a 1, no estádio Rei Pelé.

Os dez últimos jogos entre Ceará e CRB foram marcados pelo equilíbrio em campo. De 2016 para cá foram seis empates, três vitórias dos alvinegros e um triunfo dos alvirrubros.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

CRB-AL: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Falcão (Saimon), Lucas Lima e Juninho Valoura; João Paulo, Renato e Rômulo. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CRB

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 10/06/23 (sábado)

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Assistente 2: Diego Morelli de Oliveira (SP)

4º árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Var: Braulio da Silva Machado (SC)