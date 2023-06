Ceará registra novo recorde de público na Série B de 2023

No aniversário de 109 anos, o Ceará registrou o maior público da Série B de 2023. Na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, nesta sexta-feira (2), a Arena Castelão contou com 41.153 espectadores, com renda bruta de R$ 375.351,00. Assim, uma festa alvinegra com resultado positivo após os gols de Jean Carlos e Vitor Gabriel.

É fato: o verdadeiro espetáculo foi da torcida. A paixão transborda a dimensão da instituição, com a massa alvinegra mais uma vez demonstrando força e servindo de combustível. Foi assim no enredo centenário e se mantém, já diria o hino do time: 'Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade. É o grande povo a te estimular'.

Vale ressaltar que o recorde anterior era do time cearense. Quando apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCD’s) puderam adentrar ao estádio, ainda por conta da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o registrado frente ao Novorizontino, no sábado passado (27), foi 37.545 - logo, o Vovô o ampliou.

A expectativa é que o número aumente, com a evolução alvinegra na competição. A partida com a Chapecoense foi a primeira em que o clube teve o direito de levar a torcida geral, sem restrição, para a Série B. O desafio é buscar o acesso, com a certeza de que o torcedor sempre estará presente.

Ao longo da temporada, inclusive, o maior público registrado no futebol cearense também é do Ceará, quando 59.889 torcedores acompanharam a vitória diante do Sport por 2 a 1, pela final da Copa do Nordeste de 2023 - que depois resultou na conquista do tricampeonato alvinegro.