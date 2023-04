Ceará x Sport registra maior público do futebol cearense em 2023; veja ranking

A partida entre Ceará x Sport, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (19), registrou o maior público do futebol cearense na temporada de 2023. Ao todo, a Arena Castelão recebeu 59.889 espectadores, com renda bruta de R$ 1.220.039,00 na vitória alvinegra por 2 a 1.

O recorde anterior era do Clássico-Rei da decisão do Campeonato Cearense, no dia 8 de abril, com 56.491. Nos dois casos, o mando de campo era do Vovô, que contou com a maioria dos torcedores.

Legenda: A torcida do Ceará demonstrou força em momentos importantes da temporada de 2023 Foto: Kid Júnior / SVM

A perspectiva de união, de festa e de apoio se fez presente. As circunstâncias são de retomada com o rebaixamento à Série B, mas a torcida demonstrou a força, compareceu aos grandes momentos e tentou ser combustível para um time que tenta a ascensão.

O relato poderia ser totalmente positivo, inclusive, com rua de fogo e mosaicos, mas as cenas finais de violência exigem uma lamentação maior. A partida interrompida aos 55 minutos do 2º tempo surge como a mancha no espetáculo e deve, sim, resultar em uma punição mais séria aos envolvidos.

Ranking de públicos da temporada de 2023

Ceará 2x1 Sport (Copa do Nordeste): 59.889 Ceará 2x2 Fortaleza (Campeonato Cearense): 56.491 Fortaleza 4x0 Deportivo Maldonado-URU (Libertadores): 52.502 Fortaleza 0x1 Cerro Porteño-PAR (Libertadores): 42.285 Ceará 2x0 Fortaleza (Copa do Nordeste): 36.531