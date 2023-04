Ceará x Sport tem confusão na arquibancada da Arena Castelão; veja imagens

A partida entre Ceará x Sport registrou cenas lamentáveis nas arquibancadas da Arena Castelão, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste de 2023. Aos 55 minutos do 2º tempo, um conflito entre torcedores das duas equipes foi iniciado e resultou no fim da partida.

A situação iniciou logo após o gol pernambucano na derrota por 2 a 1, em tento contra de David Ricardo. Assim, diversas cadeiras foram arremessadas no estádio, o que gerou a entrada dos agentes de segurança, que intervieram no conflito com tiros de borracha.

Legenda: A torcida presente na Arena Castelão agiu para controlar os vândalos na final da Copa do Nordeste Foto: Kid Júnior / SVM

O árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) acompanhou as cenas, não autorizou o reinício do jogo e então decretou o final da partida devido aos episódios de violência. Antes da bola rolar, um caso também foi registrado entre torcedores alvinegros, controlando posteriormente.

Apesar das situações, a maioria da torcida do Ceará fez festa, com mosaicos e rua de fogo, e apoiou a equipe, que venceu com gols de Guilherme Castilho e Vitor Gabriel. A partida de volta será no dia 3 de maio, quarta-feira, às 21h, na Ilha do Retiro, em Recife/PE.

Cenas de violência em Ceará x Sport