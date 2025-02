Regularizado, Magno Alves tem carreira oficialmente retomada e pode estrear na sexta-feira (21)

Magno Alves está oficialmente de volta à ativa. O veterano atacante teve seu contrato registrado no BID nesta quarta-feira (19) e já pode estrear pelo Atlético Cearense.

O vínculo do Magnata com a Águia da Precabura é o mínimo estabelecido pela CBF, de três meses, mas a ideia é que ele fique apenas no período em que o clube da Precabura disputar a Série B do Cearense.

Diante do Tiradentes, sexta-feira (21), no PV, o Atlético Cearense deve promover a estreia de Magno Alves, que poderá atuar ao lado do filho, Pedrinho, que é meia-atacante. Esse foi um dos motivos, inclusive, que levou o atacante a retomar a carreira.

Com apenas um ponto conquistado em dois jogos, o Atlético Cearense é o 4º lugar do Grupo A. O time da Precabura foi rebaixado ano passado e tenta um retorno de imediato para a elite do futebol cearense. Segundo o proprietário do clube, o ex-atacante Ari, Magno tem o objetivo de ser o artilheiro da competição.