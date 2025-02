Suspeito de assassinar criança de 2 anos é retirado de viatura e é morto por linchamento em Tabira (PE)

O casal suspeito de matar o pequeno Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, em Tabira (PE), foi preso no início da noite de terça-feira (18) — em ação das polícias Civil e Militar de Pernambuco. Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes, que eram responsáveis por cuidar da vítima, foram detidos na zona rural de Carnaíba. Na chegada à delegacia, populares lincharam o suspeito, que foi levado ao hospital e morreu. As informações são do G1.

Nas redes sociais, diferentes vídeos do linchamento foram divulgados. Em imagens, é possível observar o momento em que um grupo de pessoas retira Antônio Lopes da viatura policial e, em seguida, passa a linchar o suspeito com socos, chutes e até golpes com capacetes.

Veja momento em que homem é retirado de viatura:

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação. A conduta dos policiais também será apurada.

"Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade", disse a polícia em nota ao portal de notícias da TV Globo.

A delegada Joedna Soares, responsável pelo caso da morte do menino, declarou que a mãe da criança não tem envolvimento no crime.

Criança deu entrada em hospital com diferentes lesões no corpo

Arthur chegou a ser levado para um hospitalar da cidade, com lesões por diversas partes do corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A polícia disse um inquérito policial foi aberto para apurar, identificar, localizar e prender os suspeitos de terem praticado o crime. O caso foi registrado como homicídio por violência doméstica/familiar.