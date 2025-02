Seis jovens são mortos a tiros dentro de casa em chacina na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco

Moradores do município de Abreu e Lima (PE) foram surpreendidos com um crime violento, na madrugada desta terça-feira (18). Seis homens foram encontrados mortos em uma residência. Segundo informações da TV Globo, todas as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo.

A chacina aconteceu em uma área conhecida como Sítio Pitanga, no bairro de Chã de Cruz. Todos os homens baleados estavam na mesma casa, conforme relatos de testemunhas. Os nomes e as idades deles não foram divulgados.

Veja também Pernambuco Mulher cai em galeria aberta e fica submersa durante enxurrada que atingiu o Grande Recife; veja vídeo Pernambuco Avião da Azul passa por turbulência entre Fernando de Noronha e Recife, e comissária fica ferida

A Polícia Civil foi acionada às 3h12 e enviou ao local uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informações sobre quem atirou nas vítimas nem a motivação do crime.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que está apurando as informações sobre o caso para repassar à imprensa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias