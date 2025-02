Avião da Azul passa por turbulência entre Fernando de Noronha e Recife, e comissária fica ferida

Um voo da companhia aérea Azul enfrentou uma "turbulência severa" no trajeto entre Fernando de Noronha (PE) e Recife (PE), na quarta-feira (5). Os passageiros relataram momentos de pânico. Ao G1, a empresa confirmou que uma comissária teve uma "entorse no tornozelo e recebeu atendimento médico".

A entorse no tornozelo ocorre quando a pessoa torce essa parte do corpo, e a articulação não luxa nem fratura, mas tem uma lesão no ligamento.

Segundo alguns relatos de passageiros, reproduzidos pelo G1, o avião deu muitas voltas até pousar no aeroporto da capital pernambucana. O piloto chegou a pedir desculpas pelo ocorrido.

Áudios que circulam em grupos de moradores de Fernando de Noronha em aplicativos mostram o pânico dos passageiros quando a aeronave perdeu altitude.

Azul diz que aeronave passou por condições climáticas adversas

Ao portal de notícias da TV Globo, a Azul declarou que o problema aconteceu no voo AD4267.

“O avião não sofreu qualquer problema técnico. Devido a condições climáticas adversas na região, a aeronave passou, momentaneamente, por zonas de turbulência severa enquanto orbitava no aguardo para aproximação final”, afirmou a empresa.

Ainda em comunicado, a empresa informou que a tripulante lesionada recebeu atendimento médico após o pouso.

