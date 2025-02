Mulher cai em galeria aberta e fica submersa durante enxurrada que atingiu o Grande Recife; veja vídeo

Durante as fortes chuvas que atingiram o Grande Recife na última semana, uma mulher caiu em uma galeria aberta, que estava coberta pela água da chuva, e ficou submersa. Por cerca de três minutos, a dona de casa Maria Adriana Lima precisou nadar e relata ter passado a maior parte desse tempo sem conseguir respirar. Uma câmera de segurança registrou o acidente, que ocorreu na quarta-feira (5), no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes.

Adriana caminhava pela rua Nossa Senhora do Carmo, em direção ao colégio do seu filho, e não enxergou o duto aberto. Com isso, ela caiu e ficou completamente submersa. Ela estava com um guarda-chuvas na mão e caiu às 9h14, ficando debaixo d’água. Ela só aparece novamente nas imagens, fora do buraco, às 9h17.

Segundo informações do g1 Pernambuco, ela contou que precisou nadar contra o forte fluxo de água que entrava no duto. “Eu nasci de novo porque o que eu passei ali dentro foi o meu maior pesadelo, que eu nunca imaginei que passaria. Foi ali dentro daquele buraco, submersa naquela água suja, nadando sem ter experiência”, relatou Adriana, em entrevista à TV Globo.

Ela ainda relatou que passou a maior parte do tempo sem respirar e, durante aqueles minutos, percebeu que havia um bolsão de ar dentro do bueiro e conseguiu ficar de pé em uma superfície mais alta, com a água na altura do pescoço. Ela ainda disse que pegou o celular para tentar ligar para alguém, mas não conseguiu.

“Eu disse: ‘Deus, o Senhor já me tirou de situações piores que eu já passei, e essa aqui eu vou sair também’. Aconteceu que eu coloquei o celular de volta e disse ‘agora eu vou arriscar tudo’. Foi quando eu mergulhei de novo, botei força mesmo nadando e senti como se algo tivesse apoiado a minha mão e segurado. Eu só senti algo dizendo assim pra mim ‘jogue as pernas para fora’, aí eu me apoiei e joguei”, narrou.

As imagens mostram algumas pessoas passando pelo local e ajudando a dona de casa, ao perceberem que ela estava caída no chão. Adriana contou à reportagem que teve febre no primeiro dia após o acidente.

Ainda conforme o g1, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que é responsável pela galeria aberta, disse que “o local já foi isolado” e que uma equipe irá finalizar o conserto do buraco aberto “até a próxima semana”.

