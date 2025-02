Criança de 2 anos é espancada até a morte em Pernambuco; casal suspeito segue foragido

Uma criança de dois anos foi espancada até a morte no município de Tabira, no Sertão de Pernambuco, no último domingo (16). A Polícia Civil de Pernambuco identificou a vítima como Arthur Ramos Nascimento, apontando como principal suspeito o responsável por cuidar do menino, Antonio Lopes Severo, conhecido por Frajola. Conforme o g1, Arthur chegou a ser levado a um hospital, mas faleceu devido às lesões.

A gravidade dos ferimentos resultou no registro da morte como homicídio por violência doméstica/familiar. Tanto Frajola quanto sua companheira, Giselda da Silva Andrade, estão foragidas da justiça. O casal possui passagem pela polícia e ambos já foram presos por envolvimento em crimes de homicídio e tráfico.

Veja também Pernambuco Seis jovens são mortos a tiros dentro de casa em chacina na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco Pernambuco Homem é detido e multado em R$ 10 mil após pichar pedras e placas de sinalização em Fernando de Noronha

A delegada Joedna Soares, responsável pelo caso, detalhou que a polícia expediu um mandado de prisão preventiva para a dupla.

Ambos eram considerados suspeitos, mas a delegada descartou a participação da mãe nesta terça-feira (18). "Ela estava em outro estado".

No momento, o corpo já foi periciado e a Polícia Civil aguarda o laudo. "O mandado de prisão foi deferido. Estamos na luta para capturar os foragidos", declarou Joedna.