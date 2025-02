Fortaleza x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Após uma semana da derrota contra o Altos/PI pela Copa do Nordeste, o Fortaleza volta a campo na ‘Lampions League’ nesta quarta-feira (19), para enfrentar o Vitória/BA, partida válida pela 4ª rodada da competição. O confronto vale uma posição direta na liderança do grupo A, já que a diferença entre os dois adversários é de um ponto.

O Tricolor foi surpreendido pelo Altos na última rodada e perdeu fora de casa por 2 a 1, quando perdeu a liderança do grupo para o Vitória. Juan Pablo Vojvoda quer conquistar os três pontos e o olhar positivo do torcedor, após duas derrotas consecutivas na temporada. No Campeonato Cearense, o Laion aguarda o adversário das semifinais, marcadas para os dias 1º e 2 de março.

Já o Vitória bateu o Jequié por 2 a 0 pelo Campeonato Baiano no último final de semana. No Nordestão, o Leão da Barra venceu o Ferroviário por 2 a 1 no Barradão e conquistou a liderança do grupo A. Thiago Carpini, treinador do Vitória, soma 16 jogos sem perder à frente do rubro-negro baiano e quer manter a marca.

No retrospecto, as equipes já se enfrentaram 26 vezes. O Fortaleza venceu nove vezes, contra 11 vezes que o Vitória levou a melhor. Nos empates, se somam 11 confrontos. No último jogo, o Tricolor de Aço perdeu para o Vitória no Barradão por 2 a 0, na 36ª rodada do Brasileirão em 2024.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza teve uma semana de preparação após a derrota para o Altos na última rodada da competição. Na temporada, foram duas derrotas consecutivas, entre elas, para o principal rival, o Ceará.

Vojvoda terá o retorno do meia Kauan, que estava no Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira e foi campeão da competição. Kauan se reapresentou ao grupo nessa terça-feira (18), junto do último treino de apronto do Laion para o jogo.

No último boletim do Departamento Médico divulgado pelo Fortaleza, o meia Emmanuel Martínez estava com um edema na região anterior da coxa direita e deve permanecer em tratamento. O meia Lucas Sasha foi substituído aos 14 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Altos/PI com dores musculares e pode ser dúvida na relação de Vojvoda.

Sobre suspensão por cartões, não há atletas na lista.

COMO CHEGA O VITÓRIA

O Vitória está invicto na temporada, com sete jogos e quatro empates. Com o comando de Thiago Carpini, o Leão da Barra está há 16 jogos sem perder. A equipe baiana treinou na manhã dessa terça e embarcou à noite para Fortaleza. Carpini relacionou 23 jogadores.

Para a partida, o rubro-negro terá três desfalques: o atacante Carlos Eduardo, o zagueiro Camutanga e o volante Caio Vinícius que estão em transição no Departamento Médico. Não há atletas suspensos.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Brítez, Kuscevic, Bruno Pacheco; Pol Fernandéz, Zé Welison, Pochettino; Moisés, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Lucas Halter e Hugo; Baralhas, Ronald e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA X VITÓRIA | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 18/02/2025 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL);

Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)