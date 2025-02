Dieguinho vibra com gol e avanço do Ceará na Copa do Brasil: 'a gente soube se impor'

O Ceará venceu o Sergipe por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), no estádio Batistão, em Aracaju, e avançou à fase da Copa do Brasil de 2025. Autor de um dos gols da vitória junto do atacante Pedro Henrique, o lateral-direito Dieguinho ressaltou a importância do resultado para a sequência do ano.

“Tive oportunidade de entrar e contribuir com a equipe em um momento difícil da partida, que tava 1 a 0, um placar perigoso. Com mais um gol ficou tranquilo, não existe nenhuma equipe boba, o time do Sergipe é bem montado, trabalhado, mas a gente soube se impor desde o começo e conseguimos a classificação. Fico feliz, dedico esse gol para a minha esposa (Helena) e para o meu filho (Davi), que antes de sair de casa, disse que ia fazer um gol pra ele”. Dieguinho Lateral-direito do Ceará

No chaveamento, definido em sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os comandados de Léo Condé irão encarar o classificado entre Parnahyba-PI x Confiança-SE, em confronto marcado para a próxima quarta (26), às 20h, no Albertão/PI. A data-base da 2ª fase é entre 6 e 13 de março.

O próximo compromisso do time alvinegro não está definido. A expectativa é de que seja entre 1º e 2º de março, sábado ou domingo, pela semifinal do Campeonato Cearense.

Com a classificação na Copa do Brasil de 2025, o Ceará embolsou R$ 1,8 milhão em premiação. Veja todas as premiações da competição.