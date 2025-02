'Ninguém nasce racista': Fortaleza apoia Zé Welison em campanha contra o racismo

Inspirado e comovido pela luta do volante Zé Welison, após relatos de que seu filho fora vítima de racismo no colégio, o Fortaleza realiza a campanha “Ninguém nasce racista" no jogo contra o Vitória, na noite desta quarta-feira (19), em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

O jogador veste a camisa estampada com a frase em três momentos: na chegada na Arena Castelão, peça de escalação nas redes sociais e entrada em campo.

"A luta contra o racismo é uma questão fundamental para qualquer clube de futebol, não apenas por uma questão de justiça social, mas também por uma questão de responsabilidade institucional. Não só eu, mas toda a diretoria, funcionários e elenco apoiamos nosso atleta, qualquer outro cidadão ao combater esse crime", alerta Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

Legenda: Zé Welison com camisa da campanha “Ninguém nasce racista" Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC



Além da ação ser realizada fora e dentro dos gramados, o Fortaleza também chama atenção nas redes sociais com o volante vestindo a camisa na peça de escalação.

"A campanha alerta que a luta contra o racismo deve ser um ato de vigília constante, e de que tanto Clube como ninguém da sociedade pode fechar os olhos para esse crime. Fortaleza sempre foi precursor em campanhas sociais, pois acreditamos que nossa comunicação consegue alcançar um público muito além do futebol", explica Marcel Pinheiro, Diretor de Comunicação e Marketing do Fortaleza EC SAF.

No seu perfil particular no Instagram, o volante já havia agradecido o apoio de todos que se manifestaram e ressaltou essa luta.

"Seguirei firme na luta antirracista, o silêncio nunca foi e nunca será uma opção. O racismo fere, afeta sua saúde mental e deixa marcas para toda a vida. Nenhuma criança merece carregar essa dor, ninguém merece passar por isso. Como pai, meu coração dói, mas como homem, sigo firme na luta", finalizou o camisa 17.