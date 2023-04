Torcida do Ceará faz rua de fogo e mosaicos antes da final da Copa do Nordeste; veja imagens

A torcida do Ceará fez uma grande festa antes da final da Copa do Nordeste na Arena Castelão, nesta quarta-feira (19), diante do Sport, às 21h30.

Na chegada da delegação alvinegra, com cânticos, fogos, os alvinegros promoveram uma rua de fogo para apoiar o elenco que chegava ao Castelão.

A ação foi organizada no entorno do estádio e contou com centenas de torcedores. A expectativa para o confronto, inclusive, é de casa cheia, com mais de 50 mil espectadores confirmados para a grande decisão.

Mosaicos

A torcida alvinegra também fez mosaicos, além de um protocolo especial para a partida, com movimentação diferente das luzes. Em campo, o Vovô tenta conquistar o tricampeonato regional após os títulos nas temporadas de 2015 e 2020.

