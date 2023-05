Em primeiro jogo com presença de torcida, Ceará bate recorde de público da Série B

O jogo entre Ceará e Novorizontino, no último domingo, (28), contou com a presença apenas de crianças, mulheres e pessoas com deficiência (PCD´s). Estas foram as responsáveis pelo recorde de público da Série B na temporada de 2023. Cerca de 37.545 pessoas estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar o Vovô.

No ranking de maiores públicos, este jogo ocupa o 3º lugar, atrás de Ceará x Sport, pela Copa do Nordeste, com 59.889 espectadores e Ceará x Fortaleza, no Campeonato Cearense, com 56.491.

A presença da torcida no estádio pôde ser garantida através dos check-ins de sócias torcedoras e da troca de ingressos. Com a doação de um pacote de absorvente ou itens de higiene (sabonete líquido, escova de dente + creme dental, shampoo, condicionador e desodorante) as alvinegras recebiam o ingresso do jogo.

O jogo terminou com a derrota do Ceará por 3 a 0 para o Novorizontino. O Vovô ocupa a 10ª posição na tabela, com 13 pontos. O próximo compromisso da equipe na Série B será diante da Chapecoense, na Arena Castelão, no dia do aniversário do clube, 2 de junho, às 19h. Somente mulheres, crianças e PCD´s, poderão ir ao estádio.