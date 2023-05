Festa das alvinegras: veja imagens do Castelão tomado por mulheres, crianças e PCDs no jogo do Ceará

Mesmo antes de Ceará x Novorizontino, o clima já foi de muita festa e ineditismo em um Castelão tomado por mulheres, crianças e pessoas com deficiência.

Desde os arredores, aos corredores de acesso do estádio e as arquibancadas, um clima totalmente diferente do que já se viu marcou o confronto.

O Diário do Nordeste vai postar nesta matéria as principais imagens e vídeos deste momento histórico. Fique ligado.

VEJA A FESTA DA TORCIDA ALVINEGRA:

Legenda: Mulheres vão tomando conta das arquibancadas. Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: Torcida faz a festa no Castelão. Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: Torcida Alvinegra presente na Arena. Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: Torcida nas arquibancadas da Arena Castelão. Foto: Kid Júnior / SVM

Punição

Em virtude da punição sofrida pela confusão ocorrida no empate diante do Cuiabá, ainda em 2022 pela Série A, o Ceará foi punido com a perda de oito mandos de campo sem a presença da torcida. Após cumprir cinco jogos sem a presença do público, o Alvinegro de Porangabuçu volta a ter sua torcida presente na Arena Castelão. Com público formado apenas por mulheres e crianças e PCDS, o Vozão recebe o Novorizontino, daqui a pouco, às 15h30.