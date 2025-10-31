Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de jogadores do Palmeiras comemoram gol em partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
Liverpool

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025

Daniel Farias 28 de Outubro de 2025
Foto de Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025
Imagem do atacante inglês Harry Kane

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 25 de outubro de 2025

Daniel Farias 25 de Outubro de 2025
Lionel Messi em ação pelo Inter Miami

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Foto de Rodrygo, que pode estar de saída do Real Madrid após interesse de equipes inglesas

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025

Daniel Farias 22 de Outubro de 2025
Foto de Julian Alvarez e Rodrigo De Paul comemorando gol do Atlético de Madrid, que entra em campo nesta segunda-feira (14) e é capa dos Jogos de Hoje na TV

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025

Daniel Farias 21 de Outubro de 2025
Imagem mostra jogador de futebol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025

Daniel Farias 20 de Outubro de 2025
Foto de Erling Haaland, atacante do Manchester City, durante jogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 18 de outubro de 2025

Daniel Farias 18 de Outubro de 2025
1 2 3