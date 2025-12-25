Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas do Natal de quinta-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 25 de dezembro de 2025, Natal

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Pyramids, do Egito, entra em campo nesta quinta-feira de Natal
Foto: Karim JAAFAR / AFP

A agenda dos jogos de hoje (Natal) na TV desta quinta-feira (25) conta com muitas partidas de futebol, mas que não serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming no Brasil. O Diário do Nordeste lista estas partidas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25)

ARÁBIA SAUDITA

  • 11h50 | Al-Fayha x Al-Hazem
  • 14h30 | Al-Riyadh x Al-Ettifaq
  • 14h30 | Neom x Al-Najma

ARGÉLIA

  • 15h30 | Belouizdad x ES Setif

AZERBAIJÃO

  • 7h | Moik Baku x Safa Baku
  • 7h30 | Difai Agsu x Cebrayil

EGITO

  • 9h30 | Dayrout x Al-Qanah
  • 12h | Al-Masry x Haras El-Hodood
  • 12h | El-Gouna x National Bank Egypt
  • 15h | Pyramids x El-Ismaily
  • 15h | Zamalek x Smouha

ETIÓPIA

  • 7h | Ethio Electric x Shire Endaselassie
  • 9h | Sheger Ketema x Hawassa
  • 10h | Ethiopia Bunna x Dire Dawa
  • 12h | St. George x Ethiopia Nigd Bank

GUINÉ

  • 13h | Wakriya x Horoya

HONDURAS

  • 20h | Olancho x Platense

ÍNDIA

  • 1h30 | Chandigarh x Haryana
  • 6h | Uttarakhand x Uttar Pradesh

IRÃ

  • 11h | Aluminium Arak x Malavan
  • 11h | Esteghlal Khuzestan x Zob Ahan

ISRAEL

  • 14h | Bnei Yehuda x M. Kiryat
  • 14h | H. Raanana x Kiryat Gat
  • 14h | Hapoel Petah Tikva x Hapoel Karmiel
  • 14h | Sakhnin x Maccabi Jaffa
  • 15h | Hapoel Tel Aviv x SC Ashdod

LÍBANO

  • 9h15 | Al-Mabarrah x Safa
  • 9h15 | Bourj FC x Al-Ahed

LÍBIA

  • 10h | Darnes x Al-Taawun
  • 10h30 | Al-Dahra x Assabah
  • 13h | Al-Ahly Benghazi x Al-Hilal Benghazi
  • 13h30 | Asswehly x Al-Khmes
  • 14h | Al-Madina x Al-Ahly Tripoli

MYANMAR

  • 6h | Mahar United x Dagon Port
  • 6h30 | Hantharwady United x Dagon

NÍGER

  • 13h | Police x Olympic Niamey

SÍRIA

  • 8h | Khan Shaykhun x Damascus Al-Ahli
  • 8h | Jableh x Al-Shorta
