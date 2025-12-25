Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas do Natal de quinta-feira (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 25 de dezembro de 2025, Natal
A agenda dos jogos de hoje (Natal) na TV desta quinta-feira (25) conta com muitas partidas de futebol, mas que não serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming no Brasil. O Diário do Nordeste lista estas partidas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25)
ARÁBIA SAUDITA
- 11h50 | Al-Fayha x Al-Hazem
- 14h30 | Al-Riyadh x Al-Ettifaq
- 14h30 | Neom x Al-Najma
ARGÉLIA
- 15h30 | Belouizdad x ES Setif
AZERBAIJÃO
- 7h | Moik Baku x Safa Baku
- 7h30 | Difai Agsu x Cebrayil
EGITO
- 9h30 | Dayrout x Al-Qanah
- 12h | Al-Masry x Haras El-Hodood
- 12h | El-Gouna x National Bank Egypt
- 15h | Pyramids x El-Ismaily
- 15h | Zamalek x Smouha
ETIÓPIA
- 7h | Ethio Electric x Shire Endaselassie
- 9h | Sheger Ketema x Hawassa
- 10h | Ethiopia Bunna x Dire Dawa
- 12h | St. George x Ethiopia Nigd Bank
GUINÉ
- 13h | Wakriya x Horoya
HONDURAS
- 20h | Olancho x Platense
ÍNDIA
- 1h30 | Chandigarh x Haryana
- 6h | Uttarakhand x Uttar Pradesh
IRÃ
- 11h | Aluminium Arak x Malavan
- 11h | Esteghlal Khuzestan x Zob Ahan
ISRAEL
- 14h | Bnei Yehuda x M. Kiryat
- 14h | H. Raanana x Kiryat Gat
- 14h | Hapoel Petah Tikva x Hapoel Karmiel
- 14h | Sakhnin x Maccabi Jaffa
- 15h | Hapoel Tel Aviv x SC Ashdod
LÍBANO
- 9h15 | Al-Mabarrah x Safa
- 9h15 | Bourj FC x Al-Ahed
LÍBIA
- 10h | Darnes x Al-Taawun
- 10h30 | Al-Dahra x Assabah
- 13h | Al-Ahly Benghazi x Al-Hilal Benghazi
- 13h30 | Asswehly x Al-Khmes
- 14h | Al-Madina x Al-Ahly Tripoli
MYANMAR
- 6h | Mahar United x Dagon Port
- 6h30 | Hantharwady United x Dagon
NÍGER
- 13h | Police x Olympic Niamey
SÍRIA
- 8h | Khan Shaykhun x Damascus Al-Ahli
- 8h | Jableh x Al-Shorta
