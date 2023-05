Ceará x Novorizontino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Novorizontino entram em campo, às 15h30, neste domingo (28), pela 9ª rodada da Série B. Com apoio de mulheres, crianças, de até 12 anos, e pessoas com deficiência, o Alvinegro quer manter a sequência positiva na competição. O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Depois de três vitórias seguidas, duas fora de casa, o Ceará busca o quarto resultado positivo dessa sequência na Série B. Após vencer o Londrina por 3 a 1, o Alvinegro chega à rodada na 9ª colocação, com 13 pontos somados em quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Acima do Alvinegro, está o Novorizontino que ocupa a 7ª posição, com 14 pontos somados em quatro vitórias, dois empates e duas derrotas na competição. O Tigre do Vale vem de duas vitórias consecutivas, a última, diante do Avaí, por 2 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92.5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Diante do Tigre do Vale, Eduardo Barroca ainda não conta com Tiago Pagnussat, Michel Macêdo e William Formiga, que seguem lesionados. Os jogadores não participaram da atividade na reapresentação de sexta-feira, em Porangabuçu.

Bastidores NO AR! 🎥 Confira tudo o que rolou na vitória diante do Londrina, por 3 a 1, fora de casa.



▶️ Assista completo: https://t.co/pxOFehnbcF#CearáSC #LECxCSC pic.twitter.com/rLcXisuB7x — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 26, 2023

Por outro lado, o treinador pode ter a volta do goleiro Richard, que ficou fora dos dois últimos jogos. Além dele, o volante Zé Ricardo, que fez cirurgia no quinto metatarso do pé direito, voltou aos treinos com bola. A recuperação do atleta foi bem vista pelo DM, já que ele retornou com três semanas, quando o prognóstico era de seis a oito semanas.

Já o treinador Eduardo Baptista tem uma dúvida na defesa. Na vitória sobre o Avaí, o zagueiro Ligger saiu machucado ainda na primeira etapa. Na ocasião, o treinador decidiu colocar o meia Rômulo na equipe, o que mudou a configuração tática da equipe.

Novorizontino fecha preparação e viaja para compromissos no Nordeste 🟡⚫



💻 Acesse o nosso site e leia mais:https://t.co/pv3TPQEJcz



Fonte: Assessoria de Imprensa Grêmio Novorizontino

Fotos: Gustavo Ribeiro / Novorizontino#PaixãoPeloNovorizontino #EmFrenteTigreValente pic.twitter.com/Vo95udNIDw — Grêmio Novorizontino (@novorizontino) May 25, 2023

Caso Ligger não tenha condições, Baptista pode colocar o zagueiro Adriano ou optar novamente pelo meia Rômulo, saindo da formação com três zagueiros, para uma linha de quatro e três jogadores no meio-campo. Para além disso, a equipe não deve ter tantas mudanças.

A contar com o defensor, o Tigre do Vale tem seis desfalques, todos por lesão, para encarar o Ceará: Ligger, Denner, Felipe Marques, Willean Lepo, Roberto e Lucas Pereira.

PÚBLICO NO ESTÁDIO

Depois de jogar três jogos com portões fechados, diante de Guarani, Vitória e Tombense, o Alvinegro terá o apoio de parte significativa sua torcida. Os confrontos entre Novoriontino, Chapecoense e CRB terá o apoio de mulheres, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência (PCD's).

A determinação partiu do STJD, em medida ainda da punição na invasão do gramado em partida pela Série A, contra o Cuiabá, no ano passado. Na Arena Castelão, o público pode adquirir os ingressos por meio de check-ins e por entrega de um pacote de absorvente ou um item de higiene pessoal.

DESTAQUES DO ALVINEGRO

O atacante Erick continua na frente da artilharia alvinegra com 10 gols marcados. Além dos tentos assinalados, um a mais que Vitor Gabriel e Guilherme Castilho, o camisa 11 é o garçom da equipe na temporada, com 11 passes para gols.

Com a mudança no esquema colocada por Eduardo Barroca, alguns jogadores passaram a ter mais protagonismo na equipe. Os meias William Maranhão, Jean Carlos e Chay foram peças importantes na vitória sobre o Londrina. O camisa 10, por exemplo, balançou as redes e deu assistência para o gol do volante.

PRIMEIRO ENCONTRO

O duelo na Arena Castelão marca a primeira partida entre Ceará e Novorizontino na história dos clubes. A equipe do interior paulista disputa a Série B pelo segundo ano consecutivo após o acesso em 2021. Enquanto o Alvinegro retornou à divisão de acesso após cinco anos na Série A.

Apesar de ser o primeiro duelo, o Tigre possui em seu plantel, jogadores que já passaram por Porangabuçu. O meia Marlon defendeu o Ceará nas temporadas de 2021 e 2022. Além dele, o atacante Douglas Baggio é outro que já passou por aqui, mas por apenas sete jogos em 2017.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nícolas. Técnico: Eduardo Barroca.

Novorizontino: Jordi; César Martins, Renato Palm e Adriano (Rômulo); Raul Prata, Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X NOVORIZONTINO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 27/05/23 (domingo)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)

4º árbitro: Luciano Miranda (CE)

Var: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)