Nicolas e Vitor Gabriel não se cumprimentam em substituição diante do Novorizontino; veja vídeo

É claro que a derrota para o Novorizontino dentro de casa não estava nos planos do Ceará, deixando comissão técnica e jogadores impacientes e irritados dentro de campo. Até aí tudo normal, afinal ninguém, no esporte de alto rendimento, gosta de perder.

Entretanto, um fato chamou muita atenção de torcedores na transmissão. No momento da substituição de Nicolas por Vitor Gabriel, os atacantes não se cumprimentaram. Vale lembrar que recentemente, Vitor andou fazendo postagens em tom de desabafo e foi multado, justamente quando Nicolas foi ganhando mais espaço no time titular. Após o lance, torcedores foram para as redes sociais repercutir o clima entre os atacantes.

Richard ser titular é só mais um detalhe pra mostrar que nada mudou na diretoria do Ceará



Nicolas e VG não se cumprimentando é simplesmente inaceitável, diretoria tá de enfeite lá, só pode pic.twitter.com/HMkIVA3bj1 — Vozão Rage Comics (@vozaoragecomics) May 28, 2023