Atacante Vitor Gabriel desabafa após não entrar em campo pelo Ceará: veja

O atacante Vitor Gabriel desabafou em suas redes sociais sobre seu momento no Ceará. O jogador, que é um dos artilheiros do Vovô na temporada com 9 gols, não entrou em campo contra o Tombense/MG pela Série B no último sábado (13), na vitória por 2 a 0 no PV. Ele até foi relacionado, mas não foi utilizado pelo técnico Eduardo Barroca. No referido jogo, Nicolas foi titular da posição e marcou um gol.

Ele desabafou em sua rede social, afirmando que a melhor resposta será o seu silêncio.

"Podem falar o que quiserem de mim! O meu silêncio é a minha melhor resposta", escreveu ele, em publicação com uma foto sua treinando em Porangabuçu.

Veja a publicação dele

Legenda: Vitor Gabriel fez publicação em sua rede social afirmando que o silêncio dele será sua melhor resposta Foto: Reprodução / Twitter

Rodízio

Vitor Gabriel começou o ano como titular absoluto do Vovô. Foram 9 gols marcados em 23 jogos (19 como titular), com 4 assistências.

Ele foi titular absoluto com Morínigo e os outros centroavantes - Alvaro, Luvannor e Hygor Cléber - só atuavam quando Vitor Gabriel era poupado ou estava suspenso.

Já com Barroca, ele ficou fora por opção nas duas vezes que Nícolas foi titular, contra Ponte Preta e Tombense (em ambos sequer entrou no decorrer), evidenciando uma disputa pela posição.