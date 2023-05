Atacante Vitor Gabriel é multado pelo Ceará após publicações polêmicas em suas redes sociais

A disputa pela camisa 9 do Ceará está rendendo polêmicas dentro e fora de campo. Vitor Gabriel, atacante da equipe, desabafou nas redes sociais após o alvinegro vencer o Tombense pelo Brasileirão com gols marcados por Erick e pelo centroavante Nicolas. Após as publicações polêmicas do jogador nas redes sociais, ele foi punido com multa pelo clube.

Vitor Gabriel já atuou em 23 jogos pelo Ceará, marcou nove gols e deu quatro assistências. Nicolas, outro candidato à titularidade da posição e última contratação do Ceará, atuou em cinco oportunidades e marcou apenas um gol.

O clube alvinegro não se pronunciou sobre a punição sofrida pelo atleta.

PUBLICAÇÕES

A primeira publicação de Vitor Gabriel foi feita no Twitter e logo apagada pelo jogador. Após isso, o atacante voltou a se pronunciar em suas redes sociais, desta vez no Instagram. Uma foto sua durante um treino acompanhado de frases que mostravam o posicionamento do jogador. Afirmando que "o meu silêncio é a melhor resposta".

Legenda: Atacante Vitor Gabriel é multado após publicações polêmicas em suas redes sociais Foto: Reprodução/Vitor Gabriel/Instagram

Após essa primeira publicação, o jogador voltou a postar nas redes sociais, dessa vez uma frase que havia sido publicada pelo ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas, e repostada por Vitor Gabriel em seus stories no Instagram.

