Vojvoda explica sequência de Pol Fernández e avalia derrota: 'nós não estávamos à altura do adversário'

O Fortaleza estreou com uma derrota pesada na Libertadores de 2025. Na Arena Castelão, o time cearense foi vaiado, nesta terça-feira (1º), ao perder por 3 a 0 para o Racing-ARG pela 1ª rodada do Grupo E. Em coletiva, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda reconheceu o desempenho ruim e admitiu que o adversário dominou toda a partida.

"Jogamos ruim, nos superaram. Tivemos pela frente um time que fez as coisas melhores que a gente tanto no 1º tempo, quanto no 2º tempo. Com o Fluminense fizemos uma boa partida, considerei que o time estava com uma evolução boa, mas hoje demonstramos que nós não estávamos à altura do adversário que nos superou. A realidade da partida de hoje é que nos ganharam em tudo: fisicamente, nos detalhes e em agressividade de duelo. A partir daí o adversário construiu uma vitória que é merecida". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Em campo, a equipe não conseguiu se impor em nenhum momento. Das arquibancadas, a maior parte dos protestos foi direcionada para o volante Pol Fernández, que atuou durante toda a partida. Na coletiva, Vojvoda também explicou a escolha pela manutenção do meio-campo até o fim do jogo.

"Na primeira parte fizemos uma mudança, poderia ser Pol, mas considerei lhe dar 10 ou 15 minutos para ver como evoluía no 2º tempo. Depois teve mudanças ofensivas, com Deyverson, e não queria ficar com um meio-campo somente com Pochettino e Calebe, se tirasse Pol. Então são decisões, estou para tomar decisões. Se eu erro? Às vezes eu erro, mas erra quem está aqui sentado porque tem de tomar decisões", declarou.

Assim, o Fortaleza encerra a 1ª rodada da Libertadores na lanterna do Grupo E, sem pontos. O Racing-ARG lidera com três, enquanto Atlético Bucaramanga-COL e Colo-Colo-CHI somam um, visto que empataram em 3 a 3 na Colômbia. O próximo compromisso leonino é domingo (6), às 18h30, diante do Mirassol, em São Paulo, pelo Brasileirão. No torneio internacional, a equipe volta a campo na quinta (10), contra o Colo-Colo-CHI, às 21h, no estádio Monumental de Santiago.