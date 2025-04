CBF concorda com marcação de pênalti e diretoria do Ceará protesta; veja declarações

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), concordou com a marcação do pênalti em favor do Bahia contra o Ceará, em jogo disputado na última segunda-feira (21), pela Série A do Brasileirão 2025.

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O atacante ganha a frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor, que, ao cruzar a linha de corrida do atacante, atua sem precaução e cria o contato com o atacante, fazendo-o tropeçar”, diz trecho do documento, assinado por Rodrigo Cintra, diretor de arbitragem da CBF.

Após a partida, o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, fez um pronunciamento oficial, contestando a marcação da arbitragem e afirmando que o clube se sentiu prejudicado pela decisão da marcação do pênalti.

“Nos sentimos prejudicados, porque desenvolvemos um trabalho sério e viemos aqui para pontuar. Fizemos um grande jogo para no fim sairmos sem pontos da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes para buscar um toque que não vimos. A sensação é de indignação geral”, disse Haroldo.

