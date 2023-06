Ceará x Chapecoense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com público geral liberado, o Ceará recebe a Chapecoense, às 19h, nesta sexta-feira (2), pela 10ª rodada da Série B. O Alvinegro quer recuperar pontos perdidos em casa para se aproximar do G4. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.

Vindo de derrota por 3 a 0 para o Novorizontino, dentro de casa, o Ceará perdeu a oportunidade de entrar no G4 do Brasileirão. O resultado negativo quebrou sequência positiva de três jogos com vitórias. O Alvinegro ocupa a 10ª posição com 13 pontos somados em quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Pressionado, a Chapecoense está próximo da zona de rebaixamento, na 16ª colocação com nove pontos. Antes treinado por Argel Fuchs, o Verdão conquistou apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas na Segundona. Na última rodada, a equipe perdeu para o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, na Arena Condá.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92.5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES NO DUELO

Eduardo Barroca tem dor de cabeça na zaga, sem poder contar com Gabriel Lacerda, que tomou o terceiro amarelo, e Tiago Pagnussat, que também cumpre suspensão. Além da punição que recebeu do STJD, o xerife alvinegro segue tratando da lesão na panturrilha.

O departamento médico do Ceará conta ainda com Michel Macêdo e William Maranhão. Na última rodada, o zagueiro Luiz Otávio sentiu desconforto na parte posterior da coxa e foi substituído. O capitão alvinegro não participou do último treino e é dúvida para hoje.

Do outro lado, o Verdão conta com sete desfalques para a partida. Entre os lesionados, a equipe conta com Maxwell, Murilo, Airton e Bruno Nazário. No último jogo, a lista cresceu com Victor Ramos e Gabriel Xavier, que também devem ficar de fora.

Além desses, Emerson Cris não terá o volante Bruno Vinícius, que tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

ATAQUE ALVINEGRO

Ao contrário dos desfalques na defesa, Barroca tem todos os atacantes à disposição. Nesta Série B, o time alvinegro fez apenas nove gols em nove partidas disputadas. O destaque fica para Erick, que tem três na competição, seguido por Nícolas e Vitor Gabriel, com dois gols, cada.

Legenda: Nícolas tem dois gols marcados em oito jogos com a camisa do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

A disputa fica na vaga de centroavante da equipe, que tem o experiente Nícolas como titular nos últimos jogos. A derrota para o Novorizontino foi marcada pelo não cumprimento dos dois na hora da substituição do camisa 9 na partida. Os atletas vieram a público, em coletiva nesta semana, para dizer que tava tudo certo no elenco.

RETROSPECTO EM CASA

Diante da Chapecoense e com o retorno do público geral em casa, o Ceará tentará retomar o caminho das vitórias. No meio da semana, o clube conseguiu junto ao STJD, a mudança na punição de ter público reduzido apenas por mulheres, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência.

Na data que marca os 109 anos de fundação, o Alvinegro terá o apoio de toda sua torcida na Arena Castelão. A programação de aniversário inclui foguetório no estádio quando o relógio marcar 19h14, que marca o ano em que foi criada a instituição.

NOVO COMANDO

Com o momento ruim na Série B, a Chapecoense demitiu Argel Fuchs, que já passou pelo Ceará em 2019. Para o cargo, o time de Chapecó trouxe Gilmar Dal Pozzo. Porém, o novo comandante, que estava à frente do Ituano, foi apresentado na quarta-feira e não teve tempo de treinar o elenco.

Diante do Ceará, o Verdão do Oeste terá, à beira do gramado, o treinador interino Emerson Cris, que está no comando do time sub-20. O novo comandante nem viajou para Fortaleza e assumirá a equipe catarinense contra o Vila Nova, dentro de casa.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

O duelo na Arena Castelão marca o 11º encontro entre as duas equipes. O Alvinegro leva vantagem nos confrontos com cinco vitórias, contra dois triunfos da Chapecoense e três empates.

A última partida do Vozão contra o Verdão do Oeste ocorreu em 2021, pelo Brasileirão Série A, quando o Ceará venceu por 1 a 0, na Arena Castelão. O confronto válido pela 22ª rodada foi marcado pelo gol de pênalti do atacante Jael.

Daquela ocasião, ainda estão no Alvinegro o goleiro Richard e o atacante Erick. Além desses atletas que podem reencontrar o adversário catarinense, os zagueiros Luiz Otávio e Gabriel Lacerda, também estiveram no time de dois anos atrás.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nícolas. Técnico: Eduardo Barroca.

Chapecoense: João Paulo, Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano; Alisson Farias e Ribamar. Técnico: Emerson Cris.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CHAPECOENSE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 02/06/23 (sexta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

4º árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Var: Caio Max Augusto Vieira (RN)