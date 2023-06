Ceará e Fortaleza iniciam pausa no calendário em Data Fifa; confira quando jogos voltam e desafios

O calendário das Séries A e B do Campeonato Brasileiro é paralisado nesta segunda-feira (11) por conta do início da Data Fifa, destinado aos jogos das seleções. Assim, Ceará e Fortaleza ganham folga e um respiro na agenda para promover ajustes nos times e também descansar os elencos.

O Vovô volta a campo em 10 dias, diante do Sampaio Corrêa-MA, quinta (22), às 19h, no Castelão/MA, pela Série B. O Leão terá oito dias até enfrentar o Cruzeiro, na terça (20), às 19h, no Mineirão/MG, pela Série A.

Neste período, o Brasil encara Guiné e Senegal, respectivamente, em amistosos sábado (17) e terça (20). A paralisação das competições nacionais é uma novidade da CBF, incorporada para a temporada de 2023.

Benefícios para Ceará e Fortaleza

O período de trabalho sem jogos será fundamental para Ceará e Fortaleza. Após um momento de oscilação na última semana, as comissões técnicas podem descansar os elencos de modo físico e mental, além de ganhar mais tempo para promover incorporações nas partes técnicas e táticas.

No caso alvinegro, Barroca também aguarda as recuperações do zagueiro Luiz Otávio, do lateral-esquerdo Willian Formiga e do lateral-direito Michel Macedo, todos no departamento médico. Com cerca de um mês de trabalho, o intervalo ajudará com mais sessões de treinamentos para aprimorar os conceitos de jogo e conhecer mais o time, o que pode resultar em uma mudança na formação titular.

No cenário tricolor, o grupo não tem uma semana de treino livre desde o fim de fevereiro. Clube da Série A que mais vezes entrou em campo (42), pode amenizar o desgaste da maratona. Sobre o time, Vojvoda tem tempo para encontrar uma nova solução ofensiva para subrir a ausência de Moisés, negociado com o Cruz Azul-MEX. Os treinos também podem recuperar titulares que tiveram queda de rendimento, como Calebe.

Assim, as expectativas e a pressão crescem para retorno dos clubes aos gramados. Na Série B, o Ceará é o 7º colocado, com 14 pontos, enquanto o Fortaleza se apresenta na 9ª posição, com 14.

O que pensam os treinadores?

Legenda: Barroca e Vojvoda são os técnicos de Ceará e Fortaleza, respectivamente Foto: Thiago Gadelha / SVM | Mateus Lotif / Fortaleza

"Essse período, o principal é fazer com que a gente possa exigir o máximo do jogador, sem se preocupar com o jogo. Existe uma diferença muito grande entre exigência de treinamento, quando se tem um jogo pelo caminho. Acho que também tem o fato de reavivar a competição interna, quando se tem um grupo com jogadores de qualidade, vê-los competindo em disputa e não tem a menor dúvida que vamos sair mais fortalecido", afirmou o técnico Eduardo Barroca, do Ceará.

“Somos o time que mais jogou no Brasil, mas isso não é desculpa. É aproveitar o tempo, primeiro, para recuperação (dos jogadores), para limpar a nossa cabeça e para encontrar soluções junto da comissão técnica, que estou à frente. Eu sou o principal responsável, mas necessito desses dias para recompor e encontrar soluções para o time”, declarou o treinador Vojvoda, do Fortaleza.