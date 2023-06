Ceará e Fortaleza possuem atletas com contratos próximos do fim; veja lista

Os elencos de Ceará e Fortaleza possuem jogadores com contratos próximos do fim. Restando seis meses para dezembro, uma parte dos atletas pode até assinar até pré-contrato com um novo clube. Assim, para assegurar a permanência de algumas peças, as gestões devem avaliar as renovações.

No caso tricolor, são 15 jogadores com vínculo encerrado em 2023. A lista tem os goleiros Fernando Miguel e Kozlinski, o zagueiro Brayan Ceballos, o lateral-esquerdo Lucas Esteves (pertence ao Palmeiras), o volante Caio Alexandre (pertence ao Vancouver Whitecaps-CAN), os meias Lucas Crispim e Zanocelo (pertence ao Santos), e os atacantes Pedro Rocha, Silvio Romero (pertence ao Independiente-ARG), Guilherme (pertence ao Grêmio) e Yago Pikachu (pertence ao Shimizu S-Pulse-JAP).

Há ainda atletas que são do time, mas foram cedidos: os goleiros Kennedy (Pouso Alegre-MG) e Felipe Alves (São Paulo), e os meias Matheus Vargas (Sport) e Luiz Henrique (Botafogo-SP). A tendência é que esses não sejam reintegrados à equipe ao término dos vínculos.

Legenda: Líderes dos elencos, Luiz Otávio e Pikachu possuem contratos próximos do fim Foto: Kid Júnior / SVM

O cenário alvinegro envolve 20 jogadores. Por conta da remontagem do elenco para a disputa da Série B, muitas contratações chegaram em Porangabuçu com contrato de uma temporada. O clube também tem remanescentes em reta final dos vínculos e deve debater as situações em dezembro.

No elenco atual, os atletas são: o goleiro André Luiz; os zagueiros Luiz Otávio e Léo Santos (pertence ao Corinthians); os laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Willian Formiga; os laterais-direitos Michel Macedo e Warley (pertence ao Coritiba); os volantes Zé Ricardo, Caíque e Arthur Rezende e Willian Maranhão (pertence ao Santos), os meias Pedro Lucas (pertence ao Grêmio) e Chay (pertence ao Botafogo), além dos atacantes Erick, Luvannor, Álvaro e Vitor Gabriel (pertence ao Flamengo).

Os demais pertencem ao Vovô, mas foram cedidos por empréstimo ao longo da temporada. O grupo tem os laterais-direitos Buiú (Sampaio Corrêa) e Igor (Avaí), e o lateral-esquerdo Kelvyn (Juventude).

Atletas do Fortaleza com contratos próximos do fim (2023)

GOL - Fernando Miguel, Kozlinski e Kennedy (emprestado ao Pouso Alegre-MG) e Felipe Alves (emprestado ao São Paulo).

ZAG - Brayan Ceballos.

LAE - Lucas Esteves (pertence ao Palmeiras)

VOL - Caio Alexandre (pertence ao Vancouver Whitecaps-CAN)

MEI - Lucas Crispim, Zanocelo (pertence ao Santos), Matheus Vargas (emprestado ao Sport) e Luiz Henrique (emprestado ao Botafogo-SP).

ATA - Silvio Romero (pertence ao Independiente-ARG), Pedro Rocha, Guilherme (pertence ao Grêmio) e Yago Pikachu (pertence ao Shimizu S-Pulse-JAP).

Atletas do Ceará com contratos próximos do fim (2023)

GOL - André Luiz.

ZAG - Luiz Otávio e Léo Santos (pertence ao Corinthians).

LAE - Danilo Barcelos, Willian Formiga e Kelvyn (emprestado ao Juventude).

LAD - Michel Macedo, Buiú (emprestado ao Sampaio Corrêa-MA), Igor (emprestado ao Avaí) e Warley (pertence ao Coritiba).

VOL - Zé Ricardo, Caíque, Arthur Rezende e Willian Maranhão (pertence ao Santos).

MEI - Chay (pertence ao Botafogo) e Pedro Lucas (pertence ao Grêmio).

ATA - Erick, Luvannor, Álvaro e Vitor Gabriel (pertence ao Flamengo).