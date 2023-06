Barroca analisa derrota do Ceará para o CRB: 'foi um jogo muito vivo e ficou ruim para a gente'

O Ceará perdeu mais um partida jogando dentro de casa nesta Série B. Diante do CRB, adversário que está na parte de baixo da tabela, o Vozão não conseguiu impor o seu ritmo de jogo e teve uma sequência de dois jogos com vitórias interrompida. De quebra, a derrota por 3 a 1 para a equipe alagoana ainda minou a possibilidade do Vovô entrar no G-4 pela primeira vez desde o início da competição.

Para o treinador Eduardo Barroca, o Ceará teve um bom volume de jogo ofensivo, mas esbarrou na característica que o CRB propôs para a partida.

'Tivemos um volume ofensivo significativo. Foram 13 escanteios, a gente teve mais finalização, mais a posse da bola, mas acabou que o jogo ficou muito vivo diante de dois fatores na minha visão. Primeiro, o CRB ter saído na frente. A gente até conseguiu reagir imediatamente com um gol, mas depois no segundo tempo eles voltaram a ficar a frente, então boa parte do jogo a gente teve que correr atrás do resultado. A equipe deles veio pra fazer um jogo muito de duelo de espaço, de muito encaixe individual, de bola longa do Diogo Silva, e acabou que o jogo ficou muito vivo em primeira e segunda bola e ficou ruim pra gente nesse sentido', analisou.

Mesmo com a dificuldade encontrada diante do adversário, o Ceará conseguiu reagir e até empatar o jogo já nos 45 minutos da etapa final. Entretanto, o VAR encontrou uma irregularidade de Pedrinho na jogada do gol alvinegro e chamou Luiz Flávio de Oliveira ao monitor. O árbitro viu o vídeo e assinalou a falta em Lucas Lima, do CRB, anulando o tento marcado pelo Ceará.

'Fizemos um gol que tenho bastante dúvida sobre a decisão do Paulo. São árbitros FIFA, mas tenho discordância sobre o que aconteceu. Não vou colocar o resultado em cima da arbitragem, porque não é meu papel. Lutamos e buscamos, mas o jogo não ficou para nossa característica. Agora teremos um período para trabalhar com esse grupo e dar um salto de qualidade. É uma oportunidade grande', comentou Barroca.