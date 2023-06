'Virou um caos', diz presidente do Guarany de Sobral após suspensão das atividades do clube

Com problemas financeiros, o Guarany de Sobral suspendeu as atividades por tempo indeterminado. Em entrevista ao programa Show do Esporte desta segunda-feira (12), da Verdinha FM, o presidente Marcos Maciel falou sobre o momento do clube. Os funcionários estão com quatro meses de salários atrasados. Apesar da interrupção das atividades, a equipe vai disputar a Taça Fares Lopes.

“A gente vem de uma situação muito complicada, tentando resolver o problema, mas neste momento o pior aconteceu. Tínhamos que parar e colocar a cabeça no lugar. O Guarany tinha um patrocínio a receber da Prefeitura, mas por questões judiciais/trabalhistas, a grana poderia ficar retida, e o prefeito achou melhor não pagar. Nossos funcionários estão há meses sem receber, está fora do meu controle. Salários de profissionais a gente não consegue arcar. Quatro meses de salários atrasados, que esperávamos sair o patrocínio. Virou um caos”, disse o dirigente.

A equipe disputa o Campeonato Cearense Sub-20 e vai entrar em campo pela Taça Fares Lopes. Se o clube deixar alguma das competições, pode ser suspenso por até dois anos de competições oficiais. As atividades estão suspensas. O clube, no entanto, começou a receber apoio de investidores. Assim, o Guarasol deve retomar as atividades em breve.

“Hoje estamos com o Sub-20, nós não remuneramos atletas, só funcionários: é R$ 35 mil por mês, com viagens chega a R$ 45 mil/mês. Para a Fares Lopes, será em torno de R$ 250 mil”, detalhou o presidente.

