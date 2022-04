Tetracampeão! Fortaleza goleia Caucaia e fatura o Campeonato Cearense 2022

O Fortaleza conquistou o seu 2º tetracampeonato estadual ao bater o Caucaia por 4 a 0, na noite deste domingo (24), na Arena Castelão. Os gols da partida foram marcados por Romero, Pikachu (2x) e Ronald.

O Leão do Pici começou o jogo com uma atitude bem diferente do jogo anterior. Buscando uma vantagem logo no início, o Tricolor amassou o Caucaia nos primeiros 10 minutos, jogando com intensidade e velocidade.

Assim, ligado no jogo e apoiado pela torcida que lotou o Castelão, o Tricolor foi empilhando chances. Pikachu, Hércules, Moisés e Silvio Romero tiveram boas oportunidades de abrirem o placar, mas errando por pouco ou parando no bom goleiro Célio.

Foi quando aos 32 minutos, Moisés fez grande jogada pela esquerda, cruzou e Romero marcou de cabeça.

Legenda: Jogadores do Fortaleza comemoram gol na final do Cearense Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Abriu a porteira da Raposa

Legenda: Fortaleza iguala número de títulos do Ceará Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Depois do gol, o ritmo da partida caiu, com o Caucaia lutando contra suas limitações para criar algo e o Fortaleza administrando o resultado, criando apenas mais uma chance até o fim do 1ºtempo, com Lucas Lima de fora da área.

Na etapa final, o Caucaia voltou mais perigoso, criando as primeira chances com Vitinho e Wilker. Mas a Raposa cedeu espaços para o Leão e foi fatal. Aos 10 minutos, o Fortaleza marcou o segundo, em contra-ataque rápido iniciado por Lucas Lima, que lançou Moisés, e de frente para o gol, deixou para Pikachu finalizar duas vezes para marcar.

Legenda: Ronald comemora gol para o Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Depois de ampliar a vantagem, Vojvoda começou a poupar titulares, entrando Jussa, Renato Kayzer e Depietri, saindo Felipe, Romero e Moisés.

Sem maiores esforços

Legenda: Yago Pikachu comemorando gol pelo Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Sem forçar tanto e contando com a queda brusca física do bravo adversário, o Fortaleza fez o terceiro, aos 19 minutos: Crispim cruzou rasteiro para Pikachu, que marcou praticamente em cima da linha.

Já em ritmo mais lento, mas dominante pela diferença física e técnica, o Leão fez o 4º, com Ronald de fora da área, aos 33 minutos.

A partir daí foi só festa da torcida tricolor, que lotou o Castelão e fez uma grande festa por mais um tetracampeonato.