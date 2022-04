Fortaleza x Caucaia pela final do Campeonato Cearense: onde assistir, horário, palpites e escalações

Chegou a decisão! Não passa deste domingo (24) a definição de quem será o vencedor do Campeonato Cearense. Fortaleza e Caucaia se enfrentam às 18h30min, na Arena Castelão, no último capítulo do Estadual 2022.

inter@

Na última sexta-feira (22), em jogo ruim tecnicamente, as duas equipes ficaram no empata em 0 a 0. Com isso, qualquer outra igualdade no tempo normal levará a decisão para os pênaltis. Quem vencer fica com a taça.

Independente do lado, o título será marcante. O Leão do Pici busca o seu segundo Tetracampeonato na história, enquanto a Raposa Metropolitana tenta a primeira conquista.

Fortaleza

Legenda: O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda mandou a campo, no jogo de ida, um time completamente modificado, e ele deve realizar novas substituições na equipe, promovendo agora o retorno de importantes jogadores ao time titular, como Marcelo Benevenuto, Yago Pikachu, Felipe, Lucas Lima, Moisés e Romero.

“Tenho que fazer uma avaliação do meu elenco. Meu elenco, é verdade, sentiu o cansaço, isso é uma realidade. E vamos recuperar os jogadores e trabalhar somente para chegarmos bem na final. É verdade que o adversário também vai ter as mesmas condições. Eu estou focado no meu time e eu conheço meu time. E eu não sei se o Caucaia, neste caso, como tem sido a semana de trabalho, como tem sido o planejamento”, disse.

Caucaia

Legenda: Caucaia e Fortaleza estão se enfrentando nesta quarta-feira (22) na Arena Castelão Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Com o empate no jogo de ida, a Raposa Metropolitana segue invicta no Campeonato Cearense. A igualdade em 0 a 0 deixa o time vivo para o jogo de volta, e com isso o Caucaia vai em busca do primeiro título na história. A inteção é de surpreender novamente o Fortaleza com uma proposta de força e velocidade.

Para isso, o técnico Roberto Carlos manterá a postura de organização defensiva, com ocupação de espaços e tentativa de apostar nos contra-ataques rápidos.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Cearense

Data: 24 de abril de 2022

Hora: 18h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

VAR: Adriano Barros Carneiro

ESCALAÇÕES

Fortaleza

Max Walef; Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Felipe, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Caucaia

Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio e Matheus; Wilker, Guto e Santos; Goiaba, Vanderlan e Iury Tanque. Técnico: Roberto Carlos