Veja como foi a campanha do Fortaleza no Campeonato Cearense 2022

O Fortaleza conquistou o tetracampeonato do Estadual neste domingo (24) ao vencer o Caucaia por 4 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A equipe conquista o Campeonato Cearense invicta pelo 2º ano consecutivo. Em seis partidas, venceu 5 e empatou 1.

Legenda: Jogadores do Fortaleza comemoram gol na final do Cearense Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Campanha do Fortaleza

Partidas: 6

Vitórias: 5

Empates: 1

Derrotas: 0

Gols marcados: 13

Gols sofridos: 1

Partidas do Fortaleza no Campeonato Cearense

Fortaleza 1 x 0 Pacajus (quartas de final)

Pacajus 0 x 5 Fortaleza (quartas de final)

Ferroviário 0 x 1 Fortaleza (semifinal)

Fortaleza 2 x 1 Ferroviário (semifinal)

Caucaia 0 x 0 Fortaleza (final)

Fortaleza 4 x 0 Caucaia (final)

Legenda: Yago Pikachu comemorando gol pelo Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/ SVM

A conquista do título Estadual em 2022 iguala o Fortaleza ao arquirrival Ceará em números de troféus do Campeonato Cearense, com ambos tendo 45 conquistas.

Na próxima temporada, o Leão brigará pelo pentacampeonato. No âmbito local, apenas o Ceará conquistou o feito, entre 1915 e 1919.