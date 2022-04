Vojvoda ganha três títulos invictos em menos de 1 ano e se firma entre maiores técnicos do Fortaleza

Se antes havia alguma dúvida, agora não há mais. O argentino Juan Pablo Vojvoda está, de vez, entre os maiores técnicos da história do Fortaleza. A trajetória ganhou ainda mais destaque neste domingo (24), após a goleada por 4 a 0 sobre o Caucaia, que sacramentou o Tetracampeonato Cearense do Tricolor.

Com isso, Vojvoda consegue um feito inédito, de conquistar três títulos invictos em menos de um ano.

Isso porque o Leão do Pici já venceu o título do Estadual em 2021 sem perder nenhum jogo. Naquela ocasião, levantou a taça no dia 23 de maio após nove jogos, conquistando seis vitórias e três empates, com um total de 77% de aproveitamento.

Já em 2022, conquistou a Copa do Nordeste também sem ser derrotado nenhuma vez, com sete vitórias e cinco empates nas 12 partidas que fez.

Após quatro vitórias, duas contra Pacajus (na 2ª fase) e duas contra Ferroviário (na semifinal), o Tricolor empatou e venceu o Caucaia na decisão, sacramentando a campanha do Tetracampeonato (e Bicampeonato invicto) com cinco vitórias e um empate.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda tem ontrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

Além disso, Vojvoda comandou o time na melhor campanha de um time cearense na história do Brasileirão (com o 4º lugar e a inédita vaga na Libertadores) e também o melhor desempenho do clube na Copa do Brasil (chegando na semifinal e ficando em 3º lugar).

CONQUISTAS DE VOJVODA NO FORTALEZA

Campeão Cearense 2021 (invicto)

Campeão Cearense 2022 (invicto)

Campeão da Copa do Nordeste 2022 (invicto)

4º lugar no Brasileirão 2021 (melhor campanha da história do clube)

3º lugar na Copa do Brasil 2021 (melhor campanha da história do clube)

Vaga inédita na Taça Libertadores (1º time cearense na história)

Não há o que se questionar. O argentino já está na história como um dos maiores.