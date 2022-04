Fortaleza chega ao 45º título do Campeonato Cearense e iguala Ceará em estaduais

O Fortaleza igualou o Ceará em títulos do Campeonato Cearense. Ao superar o Caucaia neste domingo (24), no Castelão, a equipe se sagrou campeã pela 45ª vez, mesma marca do arquirrival.

Os times são os mais vitoriosos da história da competição. Em contrapartida, apenas um clube de fora da Capital conseguiu ficar com a taça. Em 1992, o Icasa, de Juazeiro do Norte, foi decretado um dos vencedores da competição, em título dividido com a dupla do Clássico-Rei, além do Tiradentes.

No retrospecto recente, o Leão conquistou o tetracampeonato, em sequência iniciada em 2019. Na história, é apenas o segundo tetra do Tricolor do Pici: primeiro ocorreu entre os anos 2007 e 2010.

Vale ressaltar que, de acordo com a Federação Cearense de Futebol (FCF), o recorde de mais taças consecutivas pertence ao Ceará, o único pentacampeão, um feito entre temporadas 1915 e 1919.

Confira os maiores campeões do Campeonato Cearense

Ceará: 45 títulos.

Fortaleza: 45 títulos.

Ferroviário: 9 títulos.

Maguari: 4 títulos.

América-CE: 2 títulos.

Icasa: 1 título.

Orion: 1 título.

Tramways: 1 título.

Calouros do Ar: 1 título.

Gentilândia: 1 título.

Tiradentes: 1 título.