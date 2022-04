Fortaleza vence Sport e é bicampeão da Copa do Nordeste

É bicampeão! O Fortaleza venceu o Sport na Arena Castelão lotada e se sagrou bicampeão do Nordeste. O gol do título do Leão cearense foi marcado por Yago Pikachu, que fez de pênalti ainda no primeiro tempo.

Veja o gol do jogo

Crônica da partida

O Leão começou o jogo na pressão e logo com 3 minutos, um lance polêmico, após Renato Kayzer dividir com Sabino e cair na área. O árbitro Marielson Alves Silva foi ao VAR, mas não deu a penalidade.

Após o lance, o Leão manteve a pressão, trabalhando a bola de um lado para outro, tentando a jogada na área pelo alto, mas com a zaga do Sport interceptando. O Tricolor até tentou arriscar de fora da área ao faltar espaços, mas Lucas Lima e Hércules mandaram pra fora.

Legenda: Jogadores de Fortaleza e Sport em campo na Arena Castelão Foto: Kid Júnior

A primeira chance do Sport só surgiu aos 24 minutos, com Sander escapando pela esquerda e batendo para defesa de Max Walef.

Na melhor chance do Fortaleza até então, aos 34 minutos, Moisés fez grande jogada, cortou o marcador, bateu forte, com a bola desviando em Sabino e indo para fora.

Na reta final do 1º tempo, o Tricolor encaixou um ótimo contra-ataque e abriu o placar. Hércules roubou a bola de William Oliveira, deu passe para Moisés, que foi derrubado por Thyere dentro da área. Pênalti que Pikachu bateu e abriu o placar para o Leão, aos 45 minutos.

Legenda: Yago Pikachu comemora gol para o Fortaleza Foto: Kid Júnior

Tensão e título do Tricolor

No 2º tempo, o Fortaleza administrou a vantagem que conseguiu, correndo poucos riscos. Reduzindo a dinâmica de movimentação, esperou mais as ações do Sport.

Mas como o time pernambucano voltou com o meia Naressi no lugar do atacante Bill, o poder ofensivo do adversário foi quase nulo. Assim, as tentativas do Sport foram praticamente sem perigo para o gol de Max, que defendeu duas finalizações com tranquilidade.

Assim, o Leão ficou confortável na partida até os 23 minutos, quando tomou um susto: Sander foi derrubado por Benevenuto e o árbitro deu pênalti. Mas ele foi ao VAR e voltou atrás.

Após o susto, o Leão tentou acelerar mais o jogo, mas o gramado dificultava as ações. Já o Sport, teve um boa chance aos 31 minutos, em cabeçada de Sabino, que raspou a trave.

Foi quando aos 35 minutos, o atacante Robson foi expulso após cotovelada em Thyere. Com um jogador a mais, o Sport foi para cima, com o Leão se defendendo com muita raça.

Aos 44 minutos, quando a chuva ficou mais forte, a luz do Castelão apagou e a torcida leonina aproveitou para dar espetáculo de luzes até ela voltar.

Quatro minutos depois, os refletores voltaram a ficar acesos e o jogo reiniciou. O Sport aumentou a pressão, com o Leão se defendendo bravamente e aguardando o apito final. Quando o árbitro apitou pela última vez, a torcida e os jogadores explodiram em comemoração no lotado Castelão, de um título invicto e merecido do Tricolor de Aço.