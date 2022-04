Campeão em 2022, Fortaleza iguala Ceará em títulos na Copa do Nordeste; veja ranking de campeões

O Fortaleza Esporte Clube se sagrou campeão da Copa do Nordeste de 2022. O time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda superou o Sport neste domingo (3) e ergueu a taça na Arena Castelão. No contexto histórico, o 2º título na competição, igualando o arquirrival Ceará.

A marca externa a hegemonia do futebol cearense no âmbito regional. Desde 2019, a decisão do Nordestão sempre possui um representante do Estado. Aquele ano marcou o título leonino, enquanto o Vovô venceu em 2020 e foi para finalíssima em 2021, mas perdeu na disputa de pênalti.

Assim, em quatro oportunidades consecutivas, a “Orelhuda” ficou na capital alencarina em três. O outro momento foi em 2015, quando Ceará conquistou o Nordestão de modo invicto pela primeira vez.

Os maiores campeões da Copa do Nordeste são Vitória-BA e Bahia, ambos com quatro taças. No caso do futebol cearense, se igualou agora aos títulos de Pernambuco: Sport (3) e Santa Cruz (1).

Ranking de títulos da Copa do Nordeste