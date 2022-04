Juan Pablo Vojvoda se torna primeiro técnico estrangeiro a conquistar a Copa do Nordeste

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, entrou para história da Copa do Nordeste com o título neste domingo (3) contra o Sport. O treinador argentino se tornou o primeiro estrangeiro a conquistar a competição regional.

Até a edição 2022 da Copa do Nordeste, apenas técnicos brasileiros haviam conquistado o título do torneio, com destaque para Arthurzinho e Guto Ferreira, com dois troféus.

O título para Juan Pablo Vojvoda veio em sua primeira participação na competição. O treinador chegou ao Fortaleza após a eliminação tricolor, em 2021, contra o Bahia.

Os feitos do argentino à frente do Fortaleza são inúmeros, como a 4ª colocação na Série A 2021, a vaga inédita na Taça Libertadores da América 2022 e na semifinal da Copa do Brasil 2021, além do título do Campeonato Cearense.

Treinadores campeões da Copa do Nordeste (1994-2022)

[2] Arthurzinho - Vitória e América-RN

[2] Guto Ferreira - Bahia e Ceará

[1] Givanildo Oliveira - Sport

[1] Ricardo Gomes - Vitória

[1] Celso Roth - Sport

[1] Evaristo de Macedo - Bahia

[1] Bobô - Bahia

[1] Joel Santana - Vitória

[1] Ricardo Silva - Vitória

[1] Oliveira Canindé - Campinense

[1] Eduardo Baptista - Sport

[1] Silas Pereira - Ceará

[1] Milton Mendes - Santa Cruz

[1] Roberto Fonseca - Sampaio Corrêa

[1] Rogério Ceni - Fortaleza

[1] Dado Cavalcanti - Bahia

[1] Juan Pablo Vojvoda - Fortaleza