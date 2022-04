Invicto e melhor ataque: veja como foi a campanha do Fortaleza na Copa do Nordeste

O Fortaleza foi bicampeão da Copa do Nordeste de forma invicta neste domingo (3), ao vencer o Sport por 1 a 0, na Arena Castelão. A campanha do time comandado por Juan Pablo Vojvoda foi construída com solidez e sem nenhuma derrota sequer, o que dá uma dimensão ainda maior para a conquista.

Em 12 jogos, o Tricolor acumulou sete vitórias e cinco empates, com aproveitamento de 72,2%. Além disso, o Leão do Pici ostenta também o melhor ataque da competição, com 26 gols marcados.

NÚMEROS DO FORTALEZA NO NORDESTÃO 2022

Jogos: 12

Vitórias: 7

Empates: 5

Derrotas: 0

Gols Marcados: 26

Gols Sofridos: 8

Aproveitamento: 72,2%

O desempenho ofensivo foi tão positivo que o Tricolor balançou as redes adversárias em todas as partidas.

Ao longo da caminhada, o Tricolor venceu Floresta, Sousa-PB, Bahia, CRB, Atlético-BA, Náutico e Sport.

VEJA A CAMINHADA DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE 2022

Floresta 0 x 2 Fortaleza - 1ª rodada

Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB - 2ª rodada

Fortaleza 1 x 1 Ceará - 3ª rodada

Náutico 2 x 2 Fortaleza - 4ª rodada

Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza - 5ª rodada

Fortaleza 3 x 1 Bahia - 6ª rodada

Altos-PI 1 x 1 Fortaleza - 7ª rodada

Fortaleza 2 x 0 CRB - 8ª rodada

Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA - Quartas de Final

Fortaleza 2 x 0 Náutico - Semifinal

Sport 1 x 1 Fortaleza - Final

Fortaleza 1 x 0 Sport - Final