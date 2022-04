Fortaleza x Sport pela final da Copa do Nordeste: onde assistir, horário, palpites e escalações

Chegou o dia! Deste domingo (3) não passa a definição do grande campeão da Copa do Nordeste 2022. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na última quinta-feira (31), Fortaleza e Sport se enfrentam novamente às 18h30, na Arena Castelão, que irá receber grande público para a disputa do título.

Mais de 55 mil torcedores estão garantidos no jogo que terá recorde de presentes neste ano. E a expectativa dos leoninos, claro, é da conquista do Tricolor.

A aposta para isso é na força que o Leão do Pici tem atuando na Arena Castelão. Lá, o Fortaleza venceu 10 dos 11 jogos que fez neste ano, com 29 gols marcados. Nas últimas oito vezes que jogou no estádio, venceu todas.

Dúvidas na escalação

O técnico Juan Pablo Vojvoda, porém, pode ter problemas para montar a equipe. No jogo de ida, ele não pôde contar com Tinga (edema muscular posterior em coxa esquerda), Lucas Crispim (em transição após edema em adutor da coxa esquerda) e, de última hora, ainda perdeu Marcelo Benevenuto (sentiu um desconforto muscular no aquecimento).

Das três dúvidas, Tinga é quase certo que deve aparecer no time titular. Em entrevista pré-jogo, o ídolo leonino afirmou estar 100%, se colocou à disposição de Vojvoda e disse que vai pro jogo.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter problemas para montar a equipe do Fortaleza para a decisão Foto: THIAGO GADELHA

No meio de campo, mudanças também não estão descartadas. Matheus Jussa não vem atuando bem e com isso pode perder a vaga para Ronald ou Felipe.

Outras dúvidas estão no ataque. Robson e Renato Kayzer foram os titulares na Arena Pernambuco, mas Moisés entrou muito bem e pede passagem, enquanto o experiente Romero também tem chances de aparecer no time titular.

Sport

Após arrancar o empate em casa nos últimos minutos, o time pernambucano vem para a capital cearense tentando surpreender. A proposta será mais conservadora, de tentar aplicar uma marcação forte e surpreender nos contra-ataques, mas o técnico Gilmar Dal Pozzo garante que tentará a vitória a todo momento.

"Vamos fortes para buscar o título, pode ter certeza. Jogo igual, equilibrado. Temos que encontrar maneiras de sair desta pressão do adversário, trabalhar a bola ofensiva. Encontrar uma maneira de sair desta marcação forte e fazer um gol com precisão, ser letal, produzir mais que o adversário para buscar o título", afirmou ele, após o jogo de ida.

Os dois únicos desfalques certos seguem sendo o meia Everton Felipe, em recuperação após cirurgia, e o centroavante Rodrigão, que está tratando problema no tornozelo.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X SPORT

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 03/04/2022 (domingo)

Horário: 18h30min (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Transmissão: ESPN, Nordeste FC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

ESCALAÇÕES

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Ceballos (Benevenuto) e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Robson (Moisés) e Renato Kayzer (Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Sport

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matias e Denner; Jáderson, Luciano Juba e Parraguez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo