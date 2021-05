Invicto, melhor ataque e melhor defesa: veja números do Tricampeonato do Fortaleza

Invicto, com alto aproveitamento, dono do melhor ataque e da melhor defesa da competição. O Tricampeonato Cearense do Fortaleza foi vencido com uma campanha robusta, com méritos e digna de campeão.

O Leão do Pici levanta o troféu sem ter perdido nenhum jogo sequer. Nas nove vezes que entrou em campo, conquistou seis vitórias e três empates, com um total de 77% de aproveitamento.

Ataque goleador

O grande destaque da campanha é o desempenho ofensivo. O Fortaleza marcou nada menos que 26 gols, média de 2,9 por partida. O grande crescimento ocorreu após a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Em cinco jogos que comandou a equipe, o Fortaleza balançou as redes adversárias 20 vezes.

O artilheiro leonino na competição é o atacante Robson, que marcou quatro gols.

Defesa consistente

Se o ataque foi efetivo, o sistema defensivo foi consistente. O Tricolor termina a competição com a defesa menos vazada do Estadual, com apenas dois gols sofridos. Destaque para os últimos quatro jogos, em que passou sem sofrer nenhum gol sequer, incluindo dois clássicos contra o Ceará.

Os números comprovam que o título do Fortaleza foi, de fato, incontestável, e premia a equipe que acabou demonstrando melhor rendimento sobretudo na reta final da competição.