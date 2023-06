Depois do 'caos' por falta de recursos financeiros, Guarany de Sobral anuncia retorno das atividades

Após anunciar a suspensão das atividades do clube na última segunda-feira (12), em decorrência de uma grave crise financeira, a diretoria do Guarany de Sobral informou, no começo da tarde desta quinta-feira (15), que todas as atividades da instituição serão retomadas ainda hoje. De acordo com nota lançada nas redes sociais, a decisão de retornar foi tomada com o objetivo de não causar mais problemas ao clube, que disputa o Campeonato Cearense Sub-20.

Vale lembrar que a equipe profissional tem programada a disputa da Taça Fares Lopes, inclusive com estreia prevista para ocorrer no dia 28 de junho, contra o Atlético Cearense, no Estádio do Junco, em Sobral. Caso o clube venha a realmente desistir de algum dos dois torneios, ele pode ser suspenso por até dois anos de competições oficiais.

A diretoria do Bugre Sobralense esclareceu que todas as medidas para a manutenção do clube estão sendo tomadas e que também está angariando recursos junto aos empresários e apoiadores de Sobral e da região Norte do Ceará.